Legault veut plus de privé en santé

La Coalition avenir Québec (CAQ) mise sur la construction de « mini hôpitaux » ou de « gros GMF (Groupes de médecine de famille) » privés pour accroître l’accès aux soins de santé.

Le parti politique de François Legault promet de lancer un appel de propositions en vue de la construction de deux « centres médicaux privés » : un premier dans l’est de Montréal où l’hôpital Maisonneuve-Rosemont est surchargé, ainsi qu’un à Québec où l’Hôpital Saint-François d’Assise et l’Hôpital de l’Enfant-Jésus sont débordés.

Les services qui seront offerts dans ces établissements privés « à mi-chemin » entre des GMF et l’hôpital » seront remboursés par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), a assuré le chef caquiste, François Legault, lors d’un saut dans l’arrondissement montréalais d’Anjou samedi avant-midi. « Pour nous le privé, ça doit être gratuit pour les patients. Donc, c’est certain qu’en bout de ligne, c’est le gouvernement qui va payer », a-t-il répété comme un mantra devant les journalistes rassemblés dans la bibliothèque Jean-Corbeil, qui a été ouverte plus tôt pour l’occasion.

À l’heure actuelle, environ 20 % des soins de santé sont donnés par le secteur privé, selon le premier ministre. « Peut-être qu’à terme, il y en aura une dizaine de ces centres médicaux », a indiqué le candidat dans La Prairie, Christian Dubé, qui a dit tirer son inspiration du modèle de santé danois.

Chaque centre médical privé renfermera notamment un GMF ouvert sept jours sur sept, 12 heures sur 24 (8 h à 20 h) et un « petit hôpital » comprenant des urgences ouvertes 24 heures sur 24 en mesure de traiter des urgences mineures comme des fractures, des infections, des réactions allergiques mineures, des gastro-entérites, ainsi que trois à cinq salles permettant de réaliser des chirurgies d’un jour, une pharmacie, un centre de prélèvement, de l’imagerie médicale, et, au besoin, des services de réadaptation, de santé mentale.

Aborder un « sujet un peu délicat »

Le chef caquiste a convenu aborder un « sujet un peu délicat au Québec » : la place du privé dans l’offre de soins de santé. Cela dit, « si on veut améliorer notre réseau de la santé, on ne peut pas faire toujours la même recette, puis espérer qu’on va avoir un gâteau qui est différent. Il fait avoir une nouvelle recette », a soutenu le premier ministre en campagne.

« Il y a des personnes qui pensent que le mot “privé”, c’est comme si on parlait du Diable, qui ne veulent rien entendre avec le mot “privé”. Il y en a d’autres qui proposent un système à deux vitesses où les riches pourraient se payer des assurances, puis avoir des services que les plus pauvres ne sont pas capables de se payer », a fait valoir M. Legault, tout en décrivant la CAQ comme un parti politique « modéré », « pragmatique, pas dogmatique », ni de gauche ni de droite.

Un professionnel d’un centre médical privé ne recevra de la part de l’État québécois ni plus ni moins pour un acte que ce qui est offert à un professionnel d’un hôpital par exemple. « L’idée, c’est de dire au privé : innover ! Innover dans votre efficacité. Innover dans la façon d’organiser les horaires, la façon de donner les services », a affirmé M. Legault, tout en précisant que « la qualité des soins va [y] être surveillée ».

« Dégradation programmée des services publics », selon le PQ

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, est persuadé que le plan de la CAQ « va rendre les conditions dans le public encore plus difficiles ». « L’assiette fiscale pour financer les services publics en santé va encore diminuer et simultanément, on va donner les endroits les plus lucratifs et les plus simples à opérer au privé, ce qui va mettre énormément de pression sur le système public », a-t-il déclaré en marge d’une annonce à Québec samedi avant-midi. « Ce qu’il faut faire, c’est [de] réinvestir et garder le service public comme un employeur de choix. »

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, se désole de voir tout l’« amour dogmatique » qu’a François Legault « pour le privé ». « Dans ce cas-là, l’amour le rend aveugle. Le privé en santé, si ça marchait, on le saurait. Parce qu’il n’y en a jamais eu autant dans notre système de santé et il y en a de plus en plus dans les dernières années. Les agences privées de placement, est-ce que ça fonctionne ? Non. Les CHSLD privés, est-ce que ça fonctionne ? Non », a-t-il fait valoir, lors d’un deuxième arrêt à Rimouski.

Avec Isabelle Porter et François Carabin

D’autres détails suivront.