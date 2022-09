Le voyage au bout du Québec des solidaires

Au contraire de ses adversaires, le parti de gauche a quitté les grands centres pour se rendre dans l’est du Québec en cette première semaine de campagne électorale. Pourquoi ?

Nadia Mongeon avait besoin d’être convaincue. Elle s’y est prise deux fois plutôt qu’une pour s’en assurer.

Jeudi 1er septembre, cinquième jour de la campagne électorale. À plus d’un mois du vote, la résidente de la circonscription de Bonaventure hésite encore : accordera-t-elle le sien à Québec solidaire (QS) ou au Parti québécois ?

En tout cas, elle fait des efforts pour le savoir. En mai, elle est allée voir la co-porte-parole Manon Massé — qu’elle a « beaucoup aimée, d’ailleurs » — à un événement partisan non loin de chez elle. Puis, cette semaine, elle prenait la direction de Grande-Rivière pour entendre Gabriel Nadeau-Dubois échanger avec des citoyens au café Chèvres dansantes. « Ça fait longtemps que ça me titille, Québec solidaire », lance-t-elle d’emblée, en entrevue au Devoir. Dans les minutes précédentes, elle a criblé M. Nadeau-Dubois de questions sur le transport lors d’une séance questions-réponses de type « assemblée de cuisine » dont le parti de gauche a le secret.

C’est précisément pour des électeurs comme Nadia Mongeon, parfois d’anciens péquistes, que QS a pris la direction de l’est du Québec cette semaine, dès le jour 4 de la campagne électorale. La caravane solidaire est devenue la première à s’aventurer à l’est de Québec ; elle est encore la seule.

Mission impossible ?

Dans une région déjà marquée par les changements climatiques, la crise du logement et les problèmes d’accès aux soins de santé, Québec solidaire croit pouvoir faire des gains substantiels, même s’il part avec une longueur de retard sur le Parti québécois et la Coalition avenir Québec, selon les sondages.

Dans Gaspé, où se présente l’ex-directeur de santé publique de la région Yv Bonnier-Viger, le site d’agrégation de sondages Qc125 accorde la quatrième place aux solidaires. Dans Bonaventure, où s’est lancée la travailleuse communautaire Catherine Cyr Wright, c’est à peine mieux : la formation politique arrive au troisième rang, ex aequo avec le Parti libéral du Québec.

Qu’à cela ne tienne, l’équipe solidaire s’est lancée mercredi sur la route 132 sans regarder en arrière. Après avoir bifurqué à Mont-Joli, l’autobus orange et vert forêt de QS — avec à son bord Gabriel Nadeau-Dubois — a croisé Val-Brillant, Amqui et Saint-Alexis-de-Matapédia avant de déboucher sur la baie des Chaleurs. Là l’y attendaient des eaux déchaînées et des amas de nuages menaçants. Un aperçu du défi à venir ?

Il y a quatre ans, les candidats solidaires dans Gaspé et Bonaventure avaient récolté respectivement 14 % et 15 % des appuis dans leur circonscription. Mais « voilà quatre ans, on ne les connaissait pas », soutient Nadia Mongeon en faisant référence aux candidats. « Là, cette année, c’est ce que je trouve vraiment super : il y a deux personnes qui habitent dans la région et qui comprennent ce qu’on vit. »

Le logement à l’avant-plan

En se rendant dans l’est du Québec, QS souhaitait faire valoir ses forces, a soutenu Gabriel Nadeau-Dubois dans une mêlée de presse de fin de trajet à Rimouski, vendredi soir. « C’est fou. Quand j’ai commencé à faire de la politique — et ça ne fait pas si longtemps, ça fait cinq ans —, la crise du logement était considérée comme un dossier niché. Aujourd’hui, je ne peux pas parler à cinq personnes sans que quatre d’entre elles me parlent de logement », a-t-il signifié en anglais.

Au café Chèvres dansantes, à Grande-Rivière, quelques dizaines de personnes s’étaient déplacées jeudi pour écouter M. Nadeau-Dubois et ses candidats gaspésiens parler d’enjeux locaux. « C’est-tu possible de dire “on monte les taxes pour les résidences secondaires pour ceux qui viennent une fois par année” ? » a demandé un citoyen. « Ça prend une éternité avant d’obtenir un projet [de coopératives d’habitation]. Est-ce qu’il y a moyen d’accélérer le processus ? » s’est interrogée une autre.

Selon une source haut placée chez Québec solidaire, les circonscriptions de la Gaspésie faisaient partie avant le voyage des circonscriptions qualifiées de « prochaines gagnables ». « Prochaines », comme dans « prochaines élections ».

Après la tournée gaspésienne, elles ont grimpé dans la liste, a-t-on fait valoir au Devoir.

Dans Bonaventure, notamment, les membres solidaires se multiplient. Ils étaient un peu moins de 800 aux dernières nouvelles, un chiffre comparable à celui de Laurier-Dorion, où Andrés Fontecilla l’a emporté par plus de 5000 voix en 2018. D’abord considéré comme un « bon test », le trajet en Gaspésie est devenu une occasion pour le parti de gagner du terrain, dit-on au sein de l’équipe solidaire.

De leader étudiant à aspirant premier ministre

Et puis il y a Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, où QS met tous les efforts pour faire élire sa candidate, Carol-Ann Kack. Vendredi, le parti tenait sa première assemblée publique de la campagne dans la petite ville de bord de mer. Des centaines de personnes — certains indécis, maintient le parti — s’y sont rassemblées.

Gabriel Nadeau-Dubois ne passe pas inaperçu sur la route électorale. L’ancien leader étudiant, qui a tapé sur des casseroles et organisé des manifestations pendant des mois en 2012, convient lui-même que certains ne pouvaient « pas [le] blairer voilà 10 ans ». « Je pense que j’ai pris de l’expérience, que j’ai pris de la maturité, de la profondeur, aussi », a confié l’aspirant premier ministre.

Sarah est d’accord. Présente au rassemblement dans Rimouski, cette électrice a convenu avoir eu de la difficulté à appuyer « GND » au départ. « À tes débuts — je vais être honnête avec toi —, je n’aurais jamais pensé être ici. J’apprécie l’évolution. Honnêtement, félicitations, tu as réussi », lui a-t-elle dit.

Interrogé sur ses intentions de revenir dans l’est du Québec, vendredi, le co-porte-parole solidaire a assuré qu’il n’excluait rien. Pour le moment, l’équipe de QS reprend le chemin de la grande région de Montréal. Mais les électeurs du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pourraient bien voir réapparaître un autobus orange à l’horizon bientôt.