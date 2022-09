Plusieurs questions sans réponse sur le troisième lien caquiste

Il sera composé de deux tubes et passera sous le fleuve entre Québec et Lévis : c’est à peu près tout ce qui est su pour le moment du troisième lien de la Coalition avenir Québec (CAQ). Vendredi, le parti de François Legault a de nouveau refusé de détailler le projet, malgré la campagne électorale qui bat son plein.

« Nécessaire » en raison de l’attente « infernale » subie sur les deux ponts existants, selon le candidat caquiste dans Lévis, Bernard Drainville, le tunnel fera l’objet d’études mises à jour, assure la CAQ. « Ça avance », a indiqué l’ex-animateur de radio, lors d’un point de presse organisé tout en face du centre-ville de Québec, sur l’autre rive.

« Je suis d’accord, ça prend des études. Mais je vais vous dire une affaire : l’attente qu’on vit, elle n’a pas besoin d’être étudiée », a lancé le candidat-vedette, vendredi. « L’attente qu’on vit présentement dans la grande région de Québec, elle n’est pas abstraite », a-t-il rajouté.

Interrogé à plusieurs reprises sur ses intentions de détailler le projet d’ici la fin de la période électorale, le chef caquiste, François Legault, a refusé de répondre, vendredi.

« Lâchez-moi avec les GES ! »

Le ministère des Transports du Québec effectue actuellement des travaux exploratoires de forage, lesquels devraient servir à lancer l’avis de projet pour le troisième lien. Or, il est déjà certain que l’évaluation environnementale ne sera pas lancée avant 2023. M. Drainville plaide malgré tout que le tunnel Québec-Lévis n’affectera pas l’environnement. « Ce sont des véhicules électriques qui vont le prendre, de plus en plus, a martelé le candidat lévisien. Fait que lâchez-moi avec les GES [gaz à effets de serre] ! »

À quelques centaines de kilomètres de là, en Gaspésie, le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a sursauté en entendant les propos de M. Drainville, vendredi. « Ça me semble une belle illustration de l’importance de la crise climatique pour l’équipe de François Legault », a-t-il lancé.

Il accuse la CAQ de demander un chèque en blanc aux Québécois.

« C’est quand même spectaculaire que le parti qui se dit le parti de l’économie — E majuscule, s’il vous plaît — promet de dépenser des milliards de dollars dans un projet et ne veut pas dire aux Québécois ça va être quoi, ce projet-là », a-t-il ajouté.

Aux dernières nouvelles, la facture du tunnel caquiste est évaluée à 6,5 milliards de dollars. Le « bitube » — qui serait composé de deux tubes à deux voies — doit être mis en service en 2032. « Est-ce qu’il y a un besoin ? Nous, on pense qu’il y a un besoin », s’est défendu le chef de la CAQ, François Legault, vendredi. Et ce, bien qu’il y ait « plus de télétravail » qu’avant, convient-il.

« Notre intention, c’est de réaliser le projet le plus vite possible », a enchaîné M. Legault.