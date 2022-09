Soins à domicile : le PQ se défend de rêver en couleurs

Paul St-Pierre Plamondon annonçait fièrement vendredi matin qu’il comptait tripler les services de santé à domicile sur quatre ans. Reste à savoir comment il pourrait y arriver dans le contexte de la pénurie de main-d’oeuvre.

Le plan est ambitieux : investir non plus 22 %, mais 50 % des budgets de soins de longue durée en services à domicile, ce qui coûterait 3 milliards $ d’investissements supplémentaires par an. Les aînés « veulent des soins à domicile, pas du béton », a déclaré le chef péquiste vendredi matin.

L’annonce avait lieu à Gatineau en face d’une maison des aînés en construction. Paul St-Pierre Plamondon était accompagné de sa candidate dans Hull, Camille Pellerin-Forget, une physio-thérapeute qui a été délestée dans un CHSLD au plus fort de la pandémie.

« On s’engage à arrêter le modèle de maisons des aînés. Celles qui sont en construction auront lieu mais [on] ne s’engage pas plus loin dans ce modèle-là. […] C’est très très coûteux en termes de fonctionnement par rapport à ce que ça coûte en soins à domicile. »

Un total de 24 millions d’heures en soins domicile sont prodigués chaque année au Québec, selon les données du ministère de la Santé et des services sociaux de 2020-2021. Environ 400 000 personnes en bénéficient.

Le plan péquiste n’a rien de nouveau et avait été rendu public en mai, mais le chef péquiste profite de la campagne pour mieux le faire connaître.

La CAQ aussi préconise un virage vers les soins à domicile. Or Paul St-Pierre Plamondon insiste sur le fait que son parti compte investir davantage. Le budget adopté cette année par le gouvernement caquiste en soins à domicile s’élevait à 2 milliards de dollars canadiens, alors que le PQ hausserait ce budget progressivement pour atteindre 5 milliards par an la dernière année.

Malgré la pénurie

Le plan du PQ est-il réalisable dans le contexte de pénurie de main-d’oeuvre ? Paul St-Pierre Plamondon répond que oui. « Notre approche en soins à domicile c’est la mise à contribution de plusieurs professionnels en dehors des médecins », a-t-il dit.

Le chef péquiste pense en outre qu’un virage vers les soins à domicile ne nécessitera pas d’ajout de main-d’oeuvre. « Le nombre de soins à prodiguer est exactement le même qu’à l’hôpital. » « On organise ça en mettant à contribution un certain nombre de civils qui, en ce moment, ne sont pas impliqués dans le réseau hospitalier », a-t-il aussi affirmé.

D’emblée, dit-il, en améliorant les conditions de travail du personnel, comme le propose son parti, le réseau de la santé pourra le rendre plus attractif.

Plus hésitant sur ce sujet que sur ceux qu’il a abordés avant dans la campagne, Paul St-Pierre-Plamondon a dû se tourner vers sa candidate (une professionnelle de la santé), à quelques reprises, vendredi matin, pour répondre aux questions. « S’il y a plus d’aînés qui sont en soins à domicile, il y en a moins en CHSLD et moins à l’hôpital », a déclaré Mme Pellerin-Forget.

Aux journalistes qui lui faisaient remarquer qu’il risquait de se faire reprocher de rêver en couleurs, le chef péquiste a répondu que « bon nombre de pays européens », dont le Danemark, appliquaient un tel modèle et que cela fonctionnait. Dans ce pays, les soins à domicile accaparent 70 % des budgets en soins de longue durée. Le modèle actuel, plaide M. St-Pierre Plamondon, n’est pas viable. « S’entêter dans un modèle qui ne fonctionne pas, c’est pire. »