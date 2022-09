Geneviève Guilbault interpelle le PLQ à propos d’un candidat controversé

La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a soulevé des doutes sur la place dans l’alignement libéral d’un candidat qui, selon elle, est un « adepte d’insultes et de propos disgracieux », notamment contre le chef caquiste François Legault.

Mme Guilbault a fait cette déclaration sur les réseaux sociaux jeudi, quelques heures à peine après que le Parti libéral du Québec (PLQ) a annoncé que Claude Vadeboncoeur fermait son compte Twitter.

« À l’heure où l’on dénonce le manque de civisme et de respect, le PLQ garde dans ses rangs un candidat adepte d’insultes et de propos disgracieux, a déclaré la ministre sur son fil Twitter. Comment Dominique Anglade peut-elle accepter ça ? »

À l'heure où l'on dénonce le manque de civisme et de respect, le @LiberalQuebec garde dans ses rangs un candidat adepte d'insultes et de propos disgracieux. Comment @DomAnglade peut-elle accepter ça? https://t.co/LBSBuo8WQc — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) September 1, 2022

Le Devoir a rapporté jeudi matin que M. Vadeboncoeur a fermé son compte Twitter après avoir retransmis des messages qualifiant notamment M. Legault de « pourriture antidémocratique ».

Le PLQ a indiqué que le candidat dans Brome-Missisquoi avait pris la décision de quitter Twitter. « Ce ne sont pas les messages que l’on veut véhiculer ou partager », a expliqué le porte-parole Jérémy Ghio.

Selon M. Ghio, le candidat, qui a diffusé près de 4000 messages de toute sorte depuis que son compte a été activé en juin, se consacrera à faire campagne hors de la sphère virtuelle.

« M. Vadeboncoeur est un homme de terrain, il n’est pas habitué avec la nouvelle technologie, il a donc décidé de fermer son compte Twitter et de se concentrer sur le porte-à-porte, à la rencontre de ses électeurs pour le reste de la campagne », a-t-il dit.

« Pourriture antidémocratique »

Claude Vadeboncoeur avait rediffusé sur son compte Twitter, à la mi-juillet, un commentaire qualifiant M. Legault de « pourriture antidémocratique ».

Dans la semaine précédant l’élection, il avait retransmis également un message indiquant que M. Legault pouvait être « méprisé » et que son arrogance était « répugnante ».

Cette décision de retrait du réseau social a été annoncée au Devoir alors que, quelques minutes plus tôt, dans le cadre d’une conférence de presse de la tournée électorale de Dominique Anglade, la candidate Marwah Rizqy affirmait que le chef conservateur, Éric Duhaime, a contribué à dégrader le climat du débat démocratique au Québec.

M. Vadeboncoeur a déjà fait parler de lui à deux reprises en raison de ses propos controversés. Il a notamment écrit à son adversaire caquiste pour accuser la Coalition avenir Québec (CAQ) d’être raciste et xénophobe. Il avait également relayé des insultes formulées contre l’animateur Mario Dumont, un geste involontaire, avait-il plaidé.

Autres tuiles

Par ailleurs, la cheffe libérale Dominique Anglade a confirmé que son candidat dans Montmorency est actuellement à l’extérieur du Québec bien que la campagne électorale soit commencée.

Mme Anglade a elle-même fait un parallèle avec un cas similaire survenu lors d’une élection fédérale quand une candidate néodémocrate, Ruth Ellen Brosseau, a réussi à se faire élire dans Berthier-Maskinongé, en 2011, après être allée célébrer son anniversaire à Las Vegas en pleine campagne.

« C’est clairement pas idéal comme situation, on s’entend là-dessus. Mais on a vu des candidats, je pense à Ruth Ellen Brosseau qui avait été élue et finalement avait été grandement appréciée comme candidature », a-t-elle déclaré en riant.

Mustapha Berri, qui se présente dans la circonscription de Montmorency, actuellement représentée par un député caquiste, est au Maroc jusqu’au 10 septembre pour des raisons professionnelles, a rapporté jeudi Radio-Canada.

Dernière tuile du jour pour le PLQ, l’ex-ministre Yvon Vallières, qui a siégé pendant près de 40 ans à l’Assemblée nationale sous la bannière libérale, a donné son appui au candidat au député caquiste sortant d’Arthabaska, Éric Lefebvre, d’après une information rapportée par Radio-Canada.

