Le fédéralisme de Legault est un échec, plaide le PQ

Transferts en santé, rapport d’impôt unique, pouvoirs en immigration, … Le fédéralisme du gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) ne lui a permis de faire aucun gain substantiel dans ses relations avec Ottawa, dénonce le Parti québécois.

Pour illustrer l’argument, la caravane péquiste a littéralement traversé la frontière du Québec jeudi matin, pour se rendre à Ottawa.

« Est-ce qu’on veut demeurer locataire ou est-ce qu’on est enfin prêt à devenir propriétaire ? », a lancé Paul St-Pierre Plamondon lors d’un point de presse devant la Chambre des communes.

L’élection, a-t-il dit, nous donne le choix : continuer dans le fédéralisme de la CAQ ou se tourner vers la souveraineté.

À sa droite, deux grands tableaux énuméraient 24 « demandes de François Legault » à Ottawa, toutes rejetées. « Au baseball, lorsqu’on frappe 0 en 21, on n’a peut-être pas affaire dans le baseball majeur », a soutenu le chef péquiste, rayant au crayon rouge chacune des revendications.

Un discours de 2015

Application de la loi 101 aux entreprises à charte fédérale, 6 milliards de dollars de transferts en santé, prépondérance des lois du Québec en environnement, etc. : la plupart des demandes sont tirées d’un discours prononcé par Legault en 2015 lors du Conseil général de son parti intitulé « Le nouveau projet nationaliste à l’intérieur du Canada ».

« Je lance un appel à tous les nationalistes du Québec. Je les invite à se rallier autour d’un projet qui permettra au Québec d’avancer et de s’affirmer à l’intérieur du Canada », avait alors déclaré François Legault.

« Pendant trop longtemps le Parti québécois a prétendu avoir le monopole de la fierté et le Parti libéral, celui de la prospérité. Cette illusion a volé en éclats alors que l’un et l’autre ont prouvé leur incapacité respective à sortir le Québec de l’impasse constitutionnelle et à lui faire rattraper son retard économique », avait clamé celui qui est devenu premier ministre.

Plus de détails suivront.