Legault demande à la Sûreté du Québec d’intervenir pour la sécurité des candidats

Le premier ministre, François Legault, a prié la Sûreté du Québec d’« être disponible pour tous les candidats et candidates qui se sentent menacés » à commencer par la libérale Marwah Rizqy, qui a été la cible de menaces de mort.

« Toutes mes pensées sont avec elle. On ne peut pas accepter ça dans notre société ce genre de menaces », a-t-il déclaré en marge d’une annonce électorale à Trois-Rivières jeudi avant-midi.

Le chef du gouvernement s’explique mal que la députée de Saint-Laurent, et candidate à sa propre succession, ait reçu le conseil de rester à l’abri dans son domicile de la part des forces de sécurité. « Je souhaiterais qu’elle parle avec la SQ et qu’ils conviennent ensemble des mesures les plus appropriées », a affirmé M. Legault dans une salle de conférences sous haute surveillance policière.

Il a dit « souhait [er que Mme Rizqy] participe effectivement à la campagne, aux débats importants démocratiques qu’on […] va continuer d’avoir au cours des quatre prochaines semaines ».

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) a invité tous les candidats « qui se sentent particulièrement menacés » à, eux-aussi, demander de l’aide à la Sûreté du Québec.

Il a pris soin de mentionner à la presse qu’il se sentait, lui, « en sécurité ». « Je voudrais que ce soit le cas pour tous les candidats. »

Exit les « propos guerriers » ?

À ses yeux, les chefs, les candidats et les sympathisants de chacun des partis politiques ont « tous une responsabilité de ne pas attiser la colère », d’être « prudents », en s’abstenant de prononcer des discours « guerriers » par exemple, durant la campagne électorale. « De voir de telles menaces [comme celles faites à l’encontre de Mme Rizqy], il me semble que ce n’est pas le Québec qu’on aime », a-t-il fait valoir.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est engagé à « prêcher par l’exemple ». « Je ne pointerai personne du doigt », a affirmé Gabriel Nadeau-Dubois en conférence de presse à New Richmond, en Gaspésie. « Mais en même temps, je vois des idées circuler au Québec qui me foutent la trouille », a-t-il poursuivi.

En mai, un candidat du Parti conservateur du Québec (PCQ), Ernesto Almeida, avait partagé dans les jours suivant la tuerie perpétrée à l’école primaire Robb, à Uvalde, au Texas, une publication faisant référence à l’armement des professeurs. « Je n’aime pas ça voir des candidats et candidates dire qu’on devrait mettre des armes dans les écoles », a fait valoir M. Nadeau-Dubois. « Je n’ai pas le goût que le Québec devienne les États-Unis. »

La SQ s’explique

La sécurité des élus et des candidats n’est pas l’affaire que d’un corps policier, précise la Sûreté du Québec. « Notre mandat, c’est vraiment d’assurer la sécurité du premier ministre. […] Dans le contexte électoral, on poursuit notre collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, pour [garantir] la sécurité des chefs. Puis, on est toujours attentifs et vigilant en ce qui concerne et entoure les autres partis aussi qui participent à cette campagne électorale », a expliqué la porte-parole de la Sûreté du Québec Catherine Bernard dans un échange avec Le Devoir.

« On n’élabore pas sur la façon qu’on établit la sécurité… pour des questions évidemment de sécurité », a-t-elle ajouté.

D’autres détails suivront.

Avec François Carabin et Dave Noël