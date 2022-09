Plus de médecins, plus de professionnels, promet Legault

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, se donne pour objectif de former 5000 professionnels de la santé et 660 médecins de plus au cours des quatre prochaines années.

Il promet de tirer vers le haut « progressivement » et « réalistement » le nombre d’admissions dans les programmes de médecine pour accueillir 660 étudiants supplémentaires au cours du prochain mandat, soit de 2022 à 2026. « Nous modulerons les critères d’admission en médecine afin de nous assurer d’une bonne représentation régionale des étudiants », précise la CAQ dans sa plateforme électorale.

Le parti de François Legault veut aussi accroître le nombre de techniciens-ambulanciers paramédics. Il entend aussi mettre sur pied un ordre professionnel de techniciens-ambulanciers paramédics.

La CAQ veut également mettre la gomme sur les formations accélérées offertes notamment aux aspirantes préposées aux bénéficiaires dans les CHSLD et aux infirmières auxiliaires afin qu’ils intègrent rapidement les milieux de soins.

D’autre part, François Legault ambitionne de réviser le partage de certains actes réservés, en plus d’intégrer des étudiants en soins de santé dans le réseau afin qu’ils puissent commencer à « poser les actes pour lesquels ils ont été formés » tout en terminant leurs études.

« Employeur de choix »

La CAQ ambitionne de renforcer la capacité d’attraction et de rétention du réseau de la santé et des services sociaux afin qu’il « devienne un employeur de choix ». Pour y parvenir, elle appuiera notamment l’élaboration d’« horaires autogérés », ce qui améliorera par ailleurs la conciliation travail-vie personnelle.

D’autres détails suivront.