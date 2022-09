Le virtuel, vraiment?

Véronique Gagnon télétravaillait comme adjointe aux relations de presse d’un musée à Québec en octobre 2020 quand elle a décidé d’envoyer un message électronique à Éric Duhaime.

L’animateur d’une radio de la capitale nationale songeait alors à se présenter comme chef du Parti conservateur du Québec (PCQ).

« J’ai pris ma carte de membre, j’ai écrit sur l’onglet bénévole du site des conservateurs pour offrir mes services aux communications, sans attentes précises, sans savoir qui allait recevoir mon message, explique Mme Gagnon. Trois semaines plus tard, Monsieur Duhaime lui-même m’a appelée pour demander à me rencontrer. On est allés prendre une marche juste avant la fermeture des commerces en décembre 2020. La mayonnaise a pris. »

La nouvelle équipe de campagne à la chefferie a commencé à se rencontrer virtuellement en janvier 2021 et a gardé ce mode d’opération pendant des mois dans le Québec confiné. « On a fonctionné en télétravail : Zoom, Zoom, Zoom », résume Mme Gagnon en hoquetant le nom de l’application de vidéoconférence.

« La première fois qu’on s’est tous rencontrés en vrai, à l’hôtel Château Laurier à Québec, c’était le 17 avril 2021, le jour où Monsieur Duhaime a été élu chef par les membres du parti. Ça faisait quatre mois qu’on se voyait juste sur écran. »

Véronique Gagnon est maintenant présidente de la commission des communications du PCQ. Elle explique que son service a conservé beaucoup d’habitudes de contacts virtuels prises pendant les temps durs de la pandémie.

On est tous en télétravail, dit la présidente Gagnon. Une fois de temps en temps, quand c’est possible, je monte dans l’autobus. Ça fait du bien. On a une équipe très réduite à temps plein. On est comme des canards, calmes au-dessus de l’eau, mais très agités en dessous.

À quelque chose malheur est donc bon, même pour une formation politique réputée allergique à certaines mesures publiques adoptées pendant la crise sanitaire. La plateforme conservatrice annonce que « jamais plus une telle dérive liberticide et autoritaire ne doit survenir au Québec ».

De 10 à 15 % des effectifs conservateurs se retrouvent sur l’autobus de campagne avec le chef. Le reste de l’équipe, soit la majorité des permanents, est dispersée sur le territoire. Mme Gagnon travaille de Limoilou, le directeur des communications de la campagne se trouve à Gatineau, les vice-présidents restent dans leurs régions respectives au Saguenay, en Outaouais, en Beauce, en Montérégie. Zoom, Zoom, Zoom…

Une révolution ?

La « stratégie numérique » prend de plus en plus de place en campagne électorale. Les nouveaux outils de communication servent à informer les électeurs, contacter les médias, mobiliser les troupes, former les bénévoles, organiser le télétravail des employés permanents, mettre en oeuvre les tactiques des candidats et la stratégie globale du parti. Le coffre logistique rempli à qui mieux mieux pendant la crise pandémique déborde de plateformes et d’applications utilisées sur les écrans réseautés.

« Les outils numériques facilitent les communications avec l’ensemble du personnel », résume Jérémy Ghio, directeur des communications de la cheffe libérale Dominique Anglade. Le PLQ opère autour de deux permanences : une à Québec, l’autre à Montréal.

Le président de la campagne, Carlos Leitão, travaille de chez lui à Dorval. Une réunion sur l’application Teams réunit les pivots du parti chaque matin à 6 h 30 et encore en fin de journée pour préparer les activités du lendemain. « Les échanges se poursuivent toute la journée à un rythme effréné, souvent au téléphone », ajoute M. Ghio.

Toutes les entrevues pour l’article ont été réalisées par ce bon vieux moyen de communication. La CAQ a par contre courriélisé son refus de parler un peu du travail et du télétravail en campagne. « La gestion de l’organisation du travail relève de la régie interne », a écrit laconiquement Sarah Bigras, de l’équipe des relations médias du parti.

Camila Rodriguez-Cea, attachée de presse de Québec solidaire (QS), était déjà de la dernière campagne il y a quatre ans et elle relativise l’impression de basculement généralisé dans le virtuel et le numérique. QS utilise les moyens développés pendant les deux dernières années, dont Slack pour le travail collaboratif.

« Le travail a-t-il tant changé ? demande-t-elle. Oui et non. Les gens sur l’autobus de tournée continuent de faire du terrain, évidemment. Dans nos bureaux à Montréal, il y a une place restreinte pour le télétravail, à la fois pour rejoindre des gens éloignés et pour que certains employés restent à la maison à certains moments pour la conciliation famille-travail. Mais c’est plus l’exception que la règle. »

Le contact humain

François Leroux, directeur des communications du Parti québécois (PQ), a aussi fait la campagne de 2018. Il admet que la manière de faire les réunions a énormément changé depuis, tout en nuançant lui aussi l’impression du basculement du « tout au virtuel ».

« On sauve un temps précieux avec les nouveaux outils de communication, dit-il. Mais on atteint les mêmes objectifs. En fait, je ne vois pas vraiment de différence pour le résultat. […] Je pense aussi que c’est excitant et électrisant de travailler ensemble en personne pendant la campagne électorale. »

Certains bons vieux moyens de travail et de propagande résistent et persistent donc. On le voit bien avec les pancartes placardées sur tous les poteaux, les vrais de vrais autobus qui ne roulent pas sur l’autoroute de l’information vers des rassemblements à l’ancienne multipliés quotidiennement par les grandes formations en lice. Le virtuel s’allie au réel, mais ne le remplace pas.

« Il n’y a rien comme d’être sur le terrain, dit Jérémy Ghio, qui a accordé l’entrevue depuis l’autobus de campagne libéral, en route vers Montmagny pour un rassemblement militant. « Pour les chefs, pour les candidats, la meilleure façon de connecter avec les citoyens, ça demeure le contact en personne. On ne peut pas dire que l’on connaît la réalité du terrain si on ne se met pas les deux pieds dessus. Faire un appel Zoom avec des gens de la Gaspésie, ce n’est pas la même chose que d’y aller directement, de rencontrer des Gaspésiens. Le contact humain est fondamental. »