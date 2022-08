2 milliards de plus pour de «belles écoles», vite

La Coalition avenir Québec (CAQ) promet de donner un coup de jeune aux tiers des écoles en mauvais état — 600 sur 1800 — au cours d’un second mandat.

Pour y arriver, le gouvernement québécois consacrera 2 milliards de dollars supplémentaires aux 7 milliards déjà prévus dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) pour les quatre prochaines années, a indiqué le chef caquiste, François Legault.

« On est réalistes. On va rénover 600 écoles. J’aurais aimé en faire plus, mais il faut tenir compte de la main-d’oeuvre qui est disponible », a-t-il fait remarquer dans la cour de l’école Ulric-Debien, à Laval.

Les projets de rénovation retenus pourront comprendre l’ajout de fenêtres, l’agrandissement de gymnases, l’aménagement de laboratoires technologiques et de salles de travail collaboratives, ou encore l’ajout de gazon, d’arbres, de végétaux ainsi que de structures de jeux. « Dans beaucoup d’écoles, il manque de fenêtres. Deuxième chose, plus de gymnases ! […] Nos jeunes, nos enseignants ont le droit, méritent d’avoir de belles écoles », a fait valoir M. Legault sous la pluie.

À peine 47 % de bâtiments scolaires sont dans un état satisfaisant, c’est-à-dire qu’ils sont cotés A, B ou C, selon des données du ministère de l’Éducation compilées par Radio-Canada au cours de l’été. Le hic : le gouvernement caquiste avait comme objectif qu’au moins 50 % des bâtiments scolaires au Québec obtiennent la note de passage avant le coup d’envoi de la campagne électorale.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, brillait par son absence dans la cour de l’école Ulric-Debien mercredi après-midi. « Je voulais laisser toute la place à notre candidate », a expliqué M. Legault à la presse. Valérie Schmaltz, qui brigue les suffrages sous la bannière de la CAQ dans Vimont, était à ses côtés.