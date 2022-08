Un vote pour le PCQ au Saguenay est un vote pour GNL Québec, dit Duhaime

De passage au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) Éric Duhaime a promis de relancer le projet gazier GNL Québec s’il est élu.

Le 3 octobre, ce sera un « vote référendaire » dans la région au sujet du projet d’exportation de gaz naturel liquéfié Énergie Saguenay de GNL Québec, a affirmé M. Duhaime. « Dans la région du Saguenay, un vote pour le PCQ, ça va être un vote pour le projet GNL. Et un vote pour la CAQ, ça va être un vote contre le projet GNL. »

« Ça a été une erreur monumentale et un manque de vision flagrant de laisser tomber le projet il y a un an », a soutenu Éric Duhaime, à La Baie, devant l’eau. À la fois Québec et Ottawa avaient fermé la porte à GNL Québec, au terme d’évaluations environnementales.

Mercredi, Radio-Canada a rapporté qu’en coulisses, le ministre sortant de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, considérait toujours l’idée de relancer le projet Énergie Saguenay de GNL Québec après les élections du 3 octobre. Questionné à ce sujet, le chef caquiste François Legault a toutefois affirmé que la porte était fermée.

M. Duhaime a lancé qu’il inviterait M. Fitzgibbon à joindre le PCQ si le ministre caquiste sortant « n’avait pas autant de problèmes avec l’éthique ».

Le contexte de la crise énergétique en Europe causée par la guerre en Ukraine est propice à relancer le projet gazier du Saguenay, selon M. Duhaime. Ce dernier a déploré le fait que « l’Allemagne s’apprête à rouvrir des centrales au charbon pour chauffer leur monde cet hiver ».

Il a aussi répété qu’il y avait une acceptabilité sociale pour ce projet dans la région. Questionné au sujet des communautés innues qui se sont opposées à GNL Québec au cours de l’été 2021, M. Duhaime a reconnu qu’il sera nécessaire de s’assoir et négocier avec eux.

Le chef du PCQ continue sa tournée en abordant ses grands thèmes de campagne. Après avoir parlé de transport lundi et d’économie mardi, il abordera toute la journée la question des ressources naturelles.

Plus de détails suivront.