Legault nie vouloir relancer GNL Québec

François Legault assure qu’il n’est pas question de relancer GNL Québec après les élections du 3 octobre. Le projet ne bénéficie pas de l’acceptabilité sociale nécessaire, a-t-il affirmé mercredi matin, en réponse aux informations voulant que son gouvernement a mené des démarches informelles auprès du fédéral dans le but de faire renaître l’idée d’une usine de liquéfaction de gaz albertain au Saguenay.

Selon ce qu’a fait valoir le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), la position de son parti sur GNL Québec « n’a pas changé ». « Il n’y a pas d’intention de changer ça, [le refus du gouvernement québécois] », a-t-il assuré à la presse en marge d’une annonce électorale à Mont-Saint-Grégoire, en Montérégie.

« Il n’y a pas d’acceptabilité sociale. On parlerait d’avoir un tuyau qui passe sur le Québec, donc ça ne touche pas juste le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le BAPE l’a rejeté. Donc il n’y a rien de changé de ce côté-là », a fait valoir M. Legault.

« Le gaz, c’est fermé », a-t-il ajouté. « On est ouverts par contre à des exportations d’hydrogène vert si le prix est bon et selon aussi les capacités qu’on a en électricité », a aussi dit le premier ministre. C’est ce qu’il a dit au chancelier d’Allemagne, Olaf Scholz, il y a moins de 10 jours, a fait remarquer M. Legault en conférence de presse. « On est ouverts à exporter de l’hydrogène vert en Allemagne, pas du gaz. »

Selon des informations publiées mercredi matin par Radio-Canada, le cabinet du ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a mené des approches informelles au cours des deux à trois derniers mois dans le dossier GNL Québec. Trois sources différentes du gouvernement fédéral auraient confirmé ces démarches.

Selon l’une des sources de Radio-Canada, le cabinet de Fitzgibbon aurait laissé savoir qu’après les élections provinciales, il y aurait une volonté de la part de Québec « de reconsidérer » et « d’accélérer ». Cette possible relance du projet gazier s’inscrirait dans le contexte des bouleversements énergétiques provoqués en Europe par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Plutôt des énergies vertes

Appelé à réagir, le Parti québécois a réitéré son opposition à GNL Québec. « La façon la plus intelligente d’aider la planète en général, c’est de larguer les énergies qui polluent. […] Et c’est la chose la plus intelligente à faire également sur le plan économique », a fait valoir son chef, Paul St-Pierre Plamondon. Les péquistes jugent plutôt qu’il est nécessaire « d’investir massivement dans des énergies vertes » produites par des entreprises québécoises, afin d’exporter ces énergies.

Du côté de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois a dit douter du rejet de GNL Québec réaffirmé mercredi matin par les caquistes. « En environnement, on ne peut pas faire confiance à François Legault », a-t-il fait valoir.

Quant au Parti conservateur du Québec, il fait ce mercredi la promotion du projet d’usine et de terminal maritime dans le cadre d’un passage au Saguenay. La formation d’Éric Duhaime souhaiterait même alimenter l’usine avec du gaz de schiste qui proviendrait du Québec.

Le premier ministre Justin Trudeau a pour sa part rappelé mercredi qu’un tel projet industriel devrait se conformer à un processus environnemental fédéral et provincial, tout en soulignant qu’Ottawa « accepte la décision » de rejet formulée par le Québec pour la première mouture de GNL Québec.

GNL Québec n’avait pas encore réagi mercredi matin.

Relance possible

En juillet 2021, le gouvernement Legault avait rejeté formellement le projet GNL Québec en évoquant principalement des arguments climatiques. Le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, avait alors affirmé que les promoteurs n’avaient pas su démontrer que leur projet de liquéfaction et d’exportation de gaz naturel permettrait de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre en remplaçant des sources d’énergie plus polluantes. « Au contraire », avait-il souligné, GNL Québec risquait de « défavoriser la transition énergétique » dans les pays qui achèteraient ce gaz naturel liquéfié.

« C’est un “non” officiel, avait alors insisté M. Charette. Il n’y aura pas d’usine de liquéfaction sur le Saguenay. » Si les promoteurs voulaient présenter un nouveau projet, ils devront « recommencer entièrement tout le processus d’évaluation environnementale ». « On parle de délais de quelques années », avait-il précisé.

En février dernier, c’était au tour du gouvernement fédéral de fermer la porte au projet d’exportation de gaz naturel albertain. Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, avait alors précisé que « les effets environnementaux négatifs importants que le projet est susceptible d’entraîner ne sont pas justifiables dans les circonstances ».

Le gouvernement Trudeau avait cependant indiqué, dans son refus, que cela n’empêchait pas GNL Québec de revenir à la charge. « Cette décision n’empêche pas GNL Québec de soumettre de nouvelles propositions de projet et n’exclut pas tout développement potentiel. Le gouvernement du Canada continuera d’appuyer le secteur des ressources naturelles à l’échelle du pays afin de stimuler la croissance et de créer des emplois, et ce, de façon durable », précisait notamment le communiqué.

La relance de GNL Québec ne serait pas chose simple, selon l’avocat Marc Bishai, du Centre québécois du droit de l’environnement. Les promoteurs devraient de nouveau suivre l’ensemble de la procédure d’évaluation environnementale québécoise, incluant un examen du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Et il ferait face à une vive opposition dans le cadre des consultations publiques, prédit-il.

Lobbying de GNL Québec

Depuis le refus du projet GNL Québec, l’entreprise a cependant maintenu des mandats de lobbying actifs à Québec et à Ottawa. Les deux lobbyistes inscrits au registre québécois poursuivent ainsi leurs démarches en vue d’obtenir les « permis requis » pour relancer le projet. Leur mandat fait également mention de démarches pour « l’obtention de puissance hydroélectrique et l’obtention potentielle de soutien financier » de la part du gouvernement.

Depuis le rejet de GNL Québec par le gouvernement Legault, le président de l’entreprise, Tony Le Verger, a aussi inscrit 12 « communications » au registre fédéral des lobbyistes, dont huit depuis le rejet par le gouvernement fédéral. Il a notamment inscrit trois rapports de communications depuis le début du mois de mai. Dans ceux-ci, on compte trois conseillers politiques du ministre canadien des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson. Un autre membre du conseil d’administration de GNL Québec, Jim Illich, a inscrit huit communications depuis le début de l’année.

Pour que les nouveaux projets de gaz naturel liquéfié puissent espérer aller de l’avant, le gouvernement Trudeau affirme cependant que les émissions de gaz à effet de serre liées à l’exploitation gazière devront cadrer avec « les objectifs de réduction » du Canada. Les exportations devront aussi permettre le remplacement des sources plus polluantes, comme le charbon, et s’inscrire dans une « transition énergétique » vers l’exportation d’hydrogène.