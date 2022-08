Le PQ propose des aides temporaires de 750$ et 1200$ contre l’inflation

Pas de baisses de taxes ni d’impôts, mais une autre forme « d’allocation ». Pour aider les Québécois à composer avec l’inflation, le Parti québécois (PQ) mise sur une aide ponctuelle de 750 $ et 1200 $ aux personnes ayant un revenu inférieur à 80 000 $, en plus d’une hausse du crédit d’impôt pour solidarité.

« Le pot de yogourt grec vanille — qui est mon préféré— est rendu à 7,79 $. C’est rendu qu’on [ne] l’achète plus », a illustré le chef Paul St-Pierre-Plamondon mercredi matin devant un Maxi.

L’« allocation pouvoir d’achat » des péquistes consiste en une aide de 1200 $ destinée aux gens ayant un revenu inférieur à 50 000 $ et de 750 $ pour ceux qui gagnent entre 50 000 $ et 80 000 $.

Le PQ propose aussi de doubler le crédit d’impôt pour solidarité, destiné aux plus démunis, l’équivalent en moyenne de 2000 $ de plus par an pour ceux qui en bénéficient.

Ces mesures sont « temporaires », souligne le parti qui est confiant de voir les effets de l’inflation diminuer d’ici un an.

Au coût de 6 milliards $, l’allocation proposée serait financée par les « trop-perçus » dégagés par le gouvernement grâce à l’inflation. Selon le dernier bilan financier du gouvernement, le déficit du Québec serait passé de 6,5 milliards à 730 millions de dollars ces derniers mois.

Plus « responsable » que les autres

Dernier parti à présenter son plan pour atténuer les effets de l’inflation, le PQ avance sans surprise que son approche est la meilleure.

« Ce que les autres partis politiques ont proposé au cours des derniers jours est irresponsable et contre-productif », a déclaré M. St-Pierre Plamondon, qui reproche aux autres partis d’avoir proposé des baisses d’impôts et de taxes.

« C’est un aller simple vers l’austérité », dit-il. « Parce que remonter les impôts en politique, bonne chance! Il ne faut pas faire ça ».

Questionné sur les similitudes entre son allocation et celle proposée par la Coalition avenir Québec (des chèques de 400 $ et 600 $), le chef du PQ souligne que la sienne cible les gens moins fortunés (elle est offerte aux gens gagnant un maximum de 80 000 $, alors que celle de la CAQ a comme plafond un revenu de 100 000$).

Plus de détails suivront.