Un candidat libéral «gaffe» sur les réseaux sociaux

Après avoir fait parler de lui pour avoir accusé la CAQ de racisme et de xénophobie, le candidat libéral Claude Vadeboncoeur a cette fois dû se défendre, mardi, d’avoir appuyé une publication sur les réseaux sociaux insultant l’animateur Mario Dumont.

Photo: Capture d'écran, Twitter

M. Vadeboncoeur a indiqué le 24 août sur Twitter qu’il aimait une publication commentant l’extrait d’une émission de M. Dumont, sur le réseau LCN. « T’es un ostie de malade mental, Mario Dumont », est-il possible de lire dans le commentaire appuyé par le candidat libéral.

Photo: Capture d'écran, Twitter

Dans l’extrait, M. Dumont mettait en garde la population québécoise contre une minorité de personnes réagissant mal aux mesures de confinement imposées en raison de la pandémie de COVID-19.

En entrevue avec Le Devoir, M. Vadeboncoeur a plaidé qu’il était un néophyte des réseaux sociaux. Son compte Twitter indique qu’il a été activé en juin 2022. « J’ai peut-être fait une mauvaise manipulation, je voulais entendre ce que Mario Dumont avait à dire. Apparemment, mon doigt a pesé sur l’écran », a-t-il expliqué.

Selon le candidat, il a « malencontreusement » appuyé le commentaire et ne voulait pas « intentionnellement » insulter l’animateur de télévision. M. Vadeboncoeur affirme qu’il n’a finalement pas été en mesure d’écouter ce que l’animateur disait.

L’attachée politique Catherine Dostie a assuré elle aussi que M. Vadeboncoeur n’avait pas agi intentionnellement. « C’est une gaffe, malheureusement », a-t-elle dit.

Mesures sanitaires

M. Vadeboncoeur n’a pas précisé s’il trouve que les mesures sanitaires imposées par le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont été suffisantes ou excessives durant la pandémie. « Je ne suis pas prêt en ce moment à vous répondre à cette question », a-t-il dit.

Le candidat libéral a déjà fait parler de lui cette semaine quand Le Devoir a rapporté qu’il avait qualifié le gouvernement de la CAQ de raciste et xénophobe dans un courriel envoyé cet hiver à son adversaire caquiste, la ministre Isabelle Charest.

Cela a forcé la cheffe libérale Dominique Anglade à rectifier le tir en le contredisant.

M. Vadeboncoeur, qui a admis avoir écrit à Mme Charest sous le coup de la colère, n’a pas voulu dire s’il pense toujours que le gouvernement caquiste est raciste et xénophobe. « Cette question a déjà été répondue par Mme Anglade, on est passé à autre chose », a-t-il dit.