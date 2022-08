Le climat et les aînés, plus importants que le remboursement de la dette, selon QS

Il faudra éponger la « dette climatique » et celle « envers nos aînés » avant de régler la dette financière du Québec, plaide Québec solidaire (QS). Mardi, son co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, a réitéré qu’un gouvernement solidaire suspendrait les versements au Fonds des générations pour les utiliser à d’autres fins.

Institué en 2006, le Fonds des générations a pour objectif de rembourser la dette à long terme de l’État québécois. En moyenne, il gonfle de trois à quatre milliards de dollars chaque année. Il s’établira à un peu plus de 19 milliards l’an prochain.

Or, pour Québec solidaire, les quelque 21 milliards qui doivent être versés au Fonds d’ici la fin de l’exercice financier 2026-2027 serviraient mieux ailleurs.

« En ce moment, il y a deux générations qui ont peur pour leur avenir, a affirmé M. Nadeau-Dubois en marge d’un point de presse sur le coût de la vie à Montréal. Les jeunes ont peur de la crise climatique et se demandent quelle sorte d’avenir on est en train de leur créer. Et l’autre génération, c’est celle qui approche du vieillissement et qui se dit : je ne veux pas vieillir dans un CHSLD, j’ai peur d’y aller. »

Mardi, par le biais de son candidat dans Saint-Jérôme, Youri Chassin, la Coalition avenir Québec (CAQ) a vivement dénoncé la proposition de QS. « Changer d’ère, c’est s’endetter ? On l’a fait dans les années 1980 et 1990 déjà… », a gazouillé le député sortant.

La CAQ financerait tout de même ses baisses d’impôts à même le Fonds des générations, en réduisant la taille des versements au cours du prochain mandat. Cette position lui a valu des critiques du Parti libéral, du Parti conservateur et de l’organisme Force Jeunesse.

« Toutes les générations »

Sans détailler ses propositions — des annonces viendront plus tard pendant la campagne électorale —, QS assure que les sommes supplémentaires prévues serviront tant dans la lutte contre les changements climatiques que dans les soins pour les aînés. « On va se servir du Fonds des générations pour aider, pour vrai, toutes les générations au Québec », a souligné « GND ».

En 2018, le programme électoral solidaire prévoyait rediriger l’ensemble des versements au Fonds vers des mesures climatiques. C’est la première fois que le parti évoque l’idée de s’en servir pour financer les soins pour les personnes âgées. QS détaillera son cadre financier d’ici le premier débat des chefs.

S’il ouvre la porte à revoir le fonctionnement du Fonds des générations, Gabriel Nadeau-Dubois exclut l’idée d’aller piger dans les sommes accumulées au cours des dernières années.

D’autres détails suivront.