Le PQ ne veut pas «culpabiliser» les gens en environnement

Quoiqu’ambitieux, le plan de réduction des gaz à effet de serre (GES) du Parti québécois (PQ) ne prévoit aucune mesure forçant les consommateurs à changer leurs habitudes. Question, dit son chef, de ne « culpabiliser » personne.

« On croit que ce n’est pas en culpabilisant les citoyens qu’on va inciter les gens à voter pour un gouvernement qui aura des priorités environnementales », a soutenu le chef Paul St-Pierre Plamondon.

Le PQ s’engage à réduire les GES de 45 % d’ici 2030 par rapport à 2010. Le plan qu’il a présenté mardi prévoit l’interdiction de vendre des véhicules à essence à partir de 2030, soit cinq ans plus tôt que ne le préconise le gouvernement Legault. Mais pour y arriver, le parti cible les constructeurs automobiles et rejette l’idée de taxer les gens qui achètent des grosses cylindrées.

« Au moins », a dit M. St-Pierre Plamondon, les amateurs de véhicules utilitaires sport (VUS) circuleront en mode électrique à compter de 2030.

« Ce qui de mon point de vue n’est pas réaliste, c’est de dire à des gens qui n’ont pas d’options en ce moment : on va t’imposer des pénalités, on va rendre ta vie encore plus difficile qu’elle ne l’est […] sans te donner d’options », a déclaré le chef péquiste.

Contre les « déclarations vertueuses »

Sans les nommer, il a écorché à cet égard Québec solidaire en moquant ceux qui versent dans les « coups d’éclat » et les « déclarations vertueuses ».

Paul St-Pierre Plamondon a aussi ciblé la Coalition avenir Québec (CAQ) dont le plan de lutte aux GES est « nettement insuffisant ». Il se dit toutefois en faveur du développement local d’une industrie de la production de batteries comme celle que préconise le gouvernement sortant.

Pour réduire les émissions, le PQ compte notamment doubler en dix ans l’offre en transport en commun, en ville comme en région, et la création d’une « Passe climat » à bon marché.

Dans le secteur industriel, il propose notamment de mieux subventionner les bonnes pratiques et d’interdire le recours à certains produits pétroliers. Estimé à 3 milliards de dollars par an, son plan serait financé en partie par le Fonds des générations.

« Le Parti québécois a toujours été le plus sérieux en matière d’environnement », lancé son chef.

Plus de détails suivront.