Le Parti conservateur carbure à la grogne, se désole Legault

L’autobus de campagne du Parti conservateur du Québec (PCQ) carbure à la « grogne » suscitée par les mesures sanitaires, se désole le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault.

« Il y a certains leaders qui ont alimenté une certaine grogne, qui ont dit : “On veut faire entrer la grogne à l’Assemblée nationale” », a-t-il fait valoir en marge d’une annonce devant une résidence pour aînés de Saint-Georges, mardi avant-midi.

François Legault a souligné aux résidents du Manoir du Quartier la difficulté qu’il a notamment éprouvée à ordonner la fin des visites dans les milieux de vie pour aînés après les premières frappes de la COVID-19, à l’hiver 2020. « Ce n’est pas facile de prendre ce genre de décisions. Je ne l’ai pas fait par plaisir. Je l’ai fait pour sauver des vies », a-t-il répété tout au long de son passage en Beauce.

Appelé à commenter l’appui non négligeable donné, deux ans et demi après le début de la pandémie, par les Beaucerons au PCQ (le parti figure au deuxième rang des intentions de vote, derrière la CAQ, à la fois dans Beauce-Nord et Beauce-Sud), François Legault a dit être persuadé que les électeurs sauront faire la part des choses. « Moi, je fais confiance aux Québécois. Je pense que la grande majorité des Québécois, de toutes les régions du Québec, comprennent que c’est important d’avoir ces mesures-là pour sauver des vies », a-t-il affirmé.

Selon lui, les dirigeants politiques doivent défendre âprement la liberté sans toutefois perdre le sens de la responsabilité. « Tout le monde doit être responsable. Ce qu’on a vécu, ça n’a pas été facile, puis on s’en est bien tiré », a-t-il dit, pointant les statistiques sur la surmortalité au Québec et ailleurs depuis le 13 mars 2020.

« Un mort, un décès, c’est un de trop. Mais quand je regarde les taux de surmortalité, bien, on s’en est mieux sorti au Québec. Pourquoi ? Grâce aux Québécois. On a été un des endroits au monde qui a le plus suivi les consignes, un des endroits au monde lors de la première vaccination qui a été le plus vacciné. Donc, notre population a été extrêmement solidaire. Puis, je suis fier d’eux autres », a-t-il ajouté, entouré des candidats Samuel Poulin (Beauce-Sud), Luc Provençal (Beauce-Nord) et Stéphanie Lachance (Bellechasse).

Par ailleurs, le climat politique particulièrement tendu a forcé la Sûreté du Québec à renforcer les mesures de sécurité visant à protéger les chefs des partis politiques, y compris François Legault. Le premier ministre sortant est d’ailleurs une cible de choix des opposants aux mesures prises durant l’état d’urgence sanitaire : port du masque, couvre-feu, interdiction de rassemblements, restriction de l’accès des personnes non vaccinées à des lieux publics, etc.

Le chef de la CAQ a toutefois assuré à la presse qu’il pouvait mener la campagne qu’il ambitionnait en dépit de ces contraintes.

Le PCQ est « sain » pour la démocratie, selon Duhaime

De passage en Mauricie mardi, le chef du PCQ, Éric Duhaime, s’est défendu de vouloir faire entrer la grogne à l’Assemblée nationale. Selon lui, le fait que des citoyens transforment leur colère en vote « est très positif » du point de vue démocratique. « Je trouve ça sain. »

« l y a toutes sortes de drames humains qui ont eu lieu parce qu’il y a eu des mesures sanitaires abusives qui ont été imposées à plusieurs citoyens du Québec », a fait valoir M. Duhaime.

François Legault a été « le premier ministre de la division », a asséné le chef conservateur. Ce dernier soutient que durant la pandémie de COVID-19, les Québécois ont été divisés par le gouvernement entre « vaccinés et non-vaccinés » et entre travailleurs « essentiels et non-essentiels ». S’il veut parler de « gens irresponsables », « on va lui acheter un miroir », a-t-il clamé.

Plus tard, Éric Duhaime a livré un discours au restaurant Shaker, à Trois-Rivières, au cours duquel il a accusé le chef caquiste d’avoir été « le premier ministre le plus liberticide de notre histoire » en raison de sa gestion de la pandémie. « Liberté ! » a alors hurlé Jacques Geoffroy, un militant venu de Shawinigan. M. Duhaime a ajouté que « jamais un premier ministre n’a bafoué autant les droits civiques des citoyens ».

« On va s’en rappeler le 3 octobre », a conclu le chef conservateur, provoquant un tonnerre d’applaudissements.

D’autres détails suivront.