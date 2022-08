Québec solidaire promet un congé de taxes sur «des milliers» de produits

La course aux annonces économiques se poursuit en ce début de campagne électorale. Pour répondre à la hausse du coût de la vie, Québec solidaire (QS) s’engage à suspendre la taxe de vente du Québec (TVQ) sur « des milliers » d’articles, dont la nourriture, les médicaments sans prescription et les produits de soins du corps.

Le parti de gauche — qui s’autoproclame « parti du portefeuille des Québécois » — en fera l’annonce mardi à Montréal. Son co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, sera accompagné de trois candidats de la région.

« À cause de l’inflation qui prend les familles à la gorge, le gouvernement va engranger plus de 600 millions de dollars en revenus de TVQ de plus que prévu, a-t-il observé dans un communiqué de presse. C’est beaucoup d’argent. Je ne pense pas qu’on devrait taxer des biens essentiels quand les gens ont de la misère à se les payer. »

En pratique, cette suspension de la TVQ s’appliquerait dès cette année. QS calcule qu’elle coûtera deux milliards de dollars à l’État québécois sur une année. Sous un gouvernement solidaire, ce congé ne prendrait fin qu’une fois le taux d’inflation rétabli « à son niveau normal de 3 % ».

QS le « retirera [ensuite] progressivement pour éviter les chocs ».

En plus de la nourriture — achetée en épicerie ou au restaurant —, la formation politique souhaite mettre sur pause le prélèvement de la TVQ pour les services de réparation et « l’ensemble des vêtements ».

L’annonce de QS succède à celles de la Coalition avenir Québec (CAQ), du Parti libéral du Québec (PLQ) et du Parti conservateur du Québec (PCQ), qui ont tous effectué des annonces pour réduire le fardeau fiscal et économique des Québécois depuis le début de la campagne. Les trois partis promettent notamment de baisser les impôts.

Dans son programme, présenté en juin, le PLQ s’est engagé à offrir un congé de taxe sur la facture d’électricité s’il est porté au pouvoir.

D’autres détails suivront.