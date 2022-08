La «Gazette» se défend d’avoir manqué de respect envers René Lévesque

La caricature de la Montreal Gazette qui a suscité la polémique, mardi, a été mal comprise, selon le rédacteur en chef du journal, qui avance qu’elle visait justement à dénoncer le mépris dont peut faire l’objet René Lévesque.

« La caricature de Boris [Jacques Goldstyn] représente une vieille dame, dessinée d’une façon assez raide, et pour moi, c’est elle et son attitude dépassée (et déplacée) qui sont ciblées par le caricaturiste. M. Lévesque, lui, a été dessiné doucement, avec un respect évident », a affirmé Bert Archer dans un échange écrit avec Le Devoir. « J’ajouterai que la Gazette ne sanctionne point l’attitude de la dame ni ce que fait le chien. »

Pour moi, c’est [la dame] et son attitude dépassée (et déplacée) qui sont ciblées par le caricaturiste

Plus tôt mardi, Paul St-Pierre Plamondon avait demandé à tous les chefs de partis québécois de dénoncer le dessin illustrant une vieille dame dont le chien urine sur une affiche de René Lévesque.

« Si on choisit de s’écraser et de s’allonger, ils vont s’essuyer les pieds sur nous autres », a écrit sur Twitter le chef du Parti québécois, citant l’auteur Pierre Falardeau. « Les Québécois ont droit au respect. Le fédéralisme aplaventriste ne nous donnera rien d’autre que le déclin et le mépris », poursuit-il dans son gazouillis.

1/2 « Si on choisit de s’écraser et de s’allonger, ils vont s’essuyer les pieds sur nous autres _ - P. Falardeau



Les Québécois ont droit au respect. Le fédéralisme aplaventriste ne nous ne donnera rien d’autre que le déclin et le mépris.



C’est l’indépendance, ou le déclin. pic.twitter.com/brDetd6IyW — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) August 30, 2022

Prié plus tard de préciser ce qui l’avait tant choqué dans la caricature, le chef péquiste a dit y voir une marque de mépris. « On célèbre le 100e anniversaire de la vie d’un grand homme qui a prôné que le Québec devrait décider par lui-même, devienne enfin une société normale sur le plan démocratique. […] Et cette caricature pisse dessus. »

« C’est le reflet d’un phénomène plus large qu’on appelle le Quebec bashing. C’est le reflet de ce qui s’écrit régulièrement dans les médias du reste du Canada sur le compte du Québec », a-t-il dénoncé.

Le chef péquiste n’a toutefois pas demandé le retrait de la caricature, se disant un « fervent » défenseur de la liberté d’expression.

Une parenté d’esprit inattendue

Un choix qui s’est révélé plutôt avisé puisque le caricaturiste en cause, Boris, est par la suite intervenu sur différentes tribunes pour faire savoir qu’il était en fait un admirateur de René Lévesque qui n’acceptait en rien qu’on urine sur son image dans la réalité.

« Les oeuvres peuvent donner lieu à des interprétations divergentes », a également souligné le rédacteur en chef de la Gazette, Bert Archer. « Nous donnons à nos chroniqueurs et à nos caricaturistes une grosse marge de manoeuvre pour s’exprimer. »

Relancé à ce sujet, le chef du PQ n’a pas voulu retirer ses propos, mais en est venu à la conclusion que le caricaturiste et lui étaient du même avis. « C’est comme si le caricaturiste a voulu tenir ces mêmes propos, à savoir que si on ne donne pas raison à René Lévesque, il n’y aura que du mépris. […] Ça me surprend, parce que ce n’est pas comme ça que je l’ai lu. »

D’abord muets sur le sujet, les chefs des autres partis ont finalement commenté à leur tour cette affaire mardi après-midi. Les chefs de la Coalition avenir Québec et du Parti conservateur du Québec, François Legault et Éric Duhaime, ont tous les deux soutenu que la caricature était « de mauvais goût », mais qu’ils respectaient néanmoins la liberté d’expression de son auteur.

Plus tard, le chef solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a dit avoir d’abord trouvé la caricature « franchement déplacée », avant de prendre connaissance des commentaires de son auteur. « C’est dommage qu’on ait alimenté comme ça pendant toute la journée les tensions autour d’une figure qui devrait rassembler les Québécois », s’est-il désolé.

En soirée, un porte-parole du Parti libéral du Québec a quant à lui indiqué que le contenu du dessin était « complètement inacceptable ».

Avec Marco Bélair-Cirino, Florence Morin-Martel, François Carabin et Alexandre

Robillard