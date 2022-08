En Beauce, Legault prône la liberté responsable

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, a prôné la liberté, mais non sans responsabilité, dans un discours à Beauceville.

« La liberté, ça n’empêche pas d’être responsable », a-t-il fait valoir lors de son premier arrêt de la campagne en Beauce, une région dans le viseur du Parti conservateur du Québec (PCQ), lundi soir.

Par caméras interposées, le premier ministre s’est adressé aux électeurs en colère contre les mesures sanitaires prises par son gouvernement pour ralentir la progression de la COVID-19 au fil des deux dernières années et demie.

« Moi, je ne suis pas venu en politique pour mettre des consignes, puis fermer des places, puis forcer les gens à faire attention. Je ne suis pas venu en politique pour ça », a insisté M. Legault devant des dizaines de sympathisants rassemblés à l’intérieur du restaurant Le Normandie Sabreur.

Quand la COVID-19 a envahi le Québec, le gouvernement n’a eu d’autre choix, selon lui, que de faire son « devoir de citoyen » et de « sauver des vies », notamment en imposant le port du masque, en imposant un couvre-feu, en interdisant les rassemblements, en limitant l’accès des personnes non vaccinées à des lieux publics, etc.

« Je pense à nos aînés : ce sont eux qui ont bâti le Québec. On avait un devoir de tout faire pour les protéger. La liberté, ça n’empêche pas d’être responsable », a poursuivi M. Legault, entouré de députés, comme Luc Provençal (Beauce-Nord) et Samuel Poulin (Beauce-Sud), qui se sont retrouvés sous les feux nourris des critiques antimasques et antivaccin plus souvent qu’autrement depuis le 13 mars 2020.

Derrière les commandes de l’État, les caquistes, « on a agi de façon responsable et j’en suis très fier », a conclu M. Legault, avant de scander « Vives les Beaucerons, vives les Beaucerons ».

Puis, son autobus de campagne a terminé sa course à Saint-Georges (Beauce-Sud) où, comme à Beauceville (Beauce-Nord), le PCQ figure au deuxième rang des intentions de vote, juste derrière la CAQ, selon l’agrégateur de sondages Qc125.

Dimanche, M. Legault avait soutenu que le chef du PCQ, Éric Duhaime, avait démontré durant la pandémie ne pas avoir la trempe d’un premier ministre puisqu’il ne mettait pas le « bien commun » au coeur de son engagement politique. « Je peux comprendre qu’il y a des gens, au Québec, qui ont été tannés des mesures [sanitaires]. Effectivement, il y en a qui ont essayé de profiter de cela, puis de gagner des votes », s’est-il désolé.