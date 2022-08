Le portefeuille des électeurs au coeur des stratégies

François Legault et Dominique Anglade se disputent le coeur des électeurs en leur promettant respectivement un « bouclier anti-inflation » (Coalition avenir Québec [CAQ]) et un « Plan portefeuille » (Parti libéral du Québec ­[PLQ]) assortis de baisses d’impôts.

Le chef caquiste a promis durant sa deuxième journée de campagne — qui l’a amené de Québec à Beauceville en passant par Rivière-du-Loup et Lévis — d’envoyer un chèque de 400 $ ou de 600 $ aux personnes gagnant tout au plus 100 000 $, puis une baisse d’impôts.

Un gouvernement caquiste verserait un montant ponctuel pour pallier la hausse du coût de la vie de 600 $ aux contribuables ayant gagné moins de 50 000 $ en 2021 et de 400 $ à ceux ayant amassé entre 50 000 $ et 100 000 $ en 2021, et ce, à temps pour la période des Fêtes, a annoncé M. Legault, après avoir parcouru les allées du Marché Carrier, à Lévis, lundi après-midi.

À lire aussi Quelles sont les baisses d’impôts promises par les partis?

« Les oppositions préfèrent donner des rabais sur l’essence ou sur d’autres biens. Nous, à la CAQ, on pense que les Québécois devraient avoir le droit de choisir quoi faire avec ces montants », a-t-il fait valoir.

Un abaissement d’un point de pourcentage du taux d’imposition des deux premiers paliers suivrait en 2023.

Selon les calculs de la CAQ, un Québécois recevant 80 000 $ paierait environ 630 $ de moins en impôts par année, tandis qu’un Québécois empochant 92 580 $ ou plus paierait quelque 810 $ de moins par année. « Ce n’est quand même pas rien ! » a lancé François Legault, promettant d’effectuer « la plus importante baisse d’impôts de l’histoire du Québec » qui s’étalera jusqu’en… 2032.

La CAQ la financerait en puisant dans les versements prévus au Fonds des générations — qui est là pour « baisser la dette », a expliqué M. Legault — à raison de deux milliards par an de 2023 à 2026, puis de cinq milliards par an dès 2032.

En agissant de la sorte, le gouvernement québécois ne renouerait pas avec l’« austérité libérale » ou encore les déficits à répétition, ce qui alourdirait la dette, a souligné M. Legault.

Néanmoins, Force Jeunesse, un groupe de défense des « droits [et des] intérêts de la jeunesse du Québec dans l’élaboration des politiques publiques », a crié au scandale. « Pour constituer son bouclier contre l’inflation, François Legault ne peut pas utiliser des morceaux de l’armure dont la jeunesse québécoise s’est dotée pour assurer son avenir », a fait valoir son président, Simon Telles.

Le PLQ veut aussi « redonner »

La cheffe libérale a estimé que la CAQ commettait une hérésie en finançant ses baisses d’impôts par la réduction des paiements destinés à réduire la dette du Québec. « Ce qui est historique dans ce que M. Legault a annoncé, c’est le fait qu’il décide d’hypothéquer l’avenir des futures générations en pigeant dans le Fonds des générations. »

Dominique Anglade a soutenu que ralentir les versements aurait une incidence majeure sur les marchés financiers, sans pouvoir préciser exactement laquelle.

Avant le dévoilement du plan de la CAQ, le PLQ a annoncé lundi qu’il regroupait ses mesures contre l’inflation dans un « Plan portefeuille ». La formation a aussi pris l’engagement de retourner en moyenne 5000 $ par année dans le budget d’une famille de deux adultes et deux enfants.

Dévoilant un nouveau volet de leur stratégie, les libéraux ont promis lundi de bonifier de 25 % en cinq ans le crédit pour solidarité aux démunis, ce qui pourrait rapporter jusqu’à 325 $ par personne.

Mme Anglade a rappelé qu’en juin, son parti a promis des baisses d’impôts, un gel des tarifs d’Hydro-Québec et un crédit de TVQ sur la facture d’électricité et les biens de première nécessité.

Le PLQ a précisé que d’autres mesures seraient dévoilées au cours de la campagne pour arriver à ce montant de 5000 $, qui serait récurrent. Jusqu’ici, les quatre mesures connues correspondent aux deux tiers de l’objectif.

« On a compris l’importance de redonner des moyens à chaque famille québécoise, 5000 $ pour chaque famille québécoise, a dit Mme Anglade. L’intention est très claire. Et il y aura d’autres annonces qui seront faites pour renforcer cette mesure phare. »

La durée du gel des tarifs d’Hydro-Québec n’a pas été précisée, mais elle serait temporaire, le temps que soit trouvée une autre formule à leur indexation en fonction de l’inflation décidée par le gouvernement caquiste.

« On va geler pour une période qui va nous permettre de revoir la façon dont c’est fait et de dépolitiser la manière dont c’est fait », a-t-elle dit.

Le PLQ estime que la valeur totale de ses mesures fiscales, dont le portrait est incomplet pour l’instant, s’élève à 3,8 milliards de dollars.

« On ne veut pas que ce soient les Québécois qui s’endettent, versus le gouvernement, a dit la cheffe libérale. Ce qu’on veut, c’est que les Québécois cessent de s’endetter et qu’ils aient un meilleur pouvoir d’achat. »

Le chef caquiste trouve que le PLQ a compris sur le tard l’importance d’alléger le fardeau fiscal des Québécois. « En 2018, la CAQ était le seul parti qui parlait du portefeuille des Québécois. Là, il y a quatre partis qui ont l’air d’avoir découvert ça dans les derniers mois », a-t-il déclaré.

Le comptable agréé a prié ceux qui trouvent le « Plan portefeuille » libéral particulièrement séduisant d’attendre la présentation de toutes les mesures du « bouclier anti-inflation » caquiste « avant de porter ce genre de jugement ».