Le PQ veut imposer plus de contenu en français sur Netflix et compagnie

Pour freiner le déclin du français, le Parti québécois (PQ) propose un renforcement majeur de la langue française qui ferait passer à 30 % la part de contenu francophone sur les plateformes numériques comme Prime et Netflix via le rapatriement des pouvoirs du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

« Il n’y aucune mesure qui a permis d’encadrer […] les Netflix, Amazon Prime, Spotify », a déploré le candidat du PQ dans Marie-Victorin, Pierre Nantel, lors d’un point de presse devant les anciens bureaux de l’Office québécois de la langue française (OQLF), à Montréal. « L’entente avec Netflix, ça n’a pas donné grand-chose et est-ce que vous voyez du contenu québécois sur Amazon Prime? »

Pour inverser la tendance, le PQ veut créer un pendant québécois du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et la création d’un nouveau « bureau de promotion de la culture québécoise ». Disant s’inspirer de la France, M. Nantel a affirmé que le Québec pourrait exiger un contenu à 30 % en français.

Cette mesure s’inscrit dans un vaste plan pour adopter dans les 100 premiers jours d’un mandat péquiste une réforme substantielle de la Charte de la langue française.

« À court terme, le peuple québécois est menacé de voir sa langue s’effacer », a lancé le chef du PQ, Paul St-Pierre-Plamondon. « À long terme, c’est l’existence même du peuple québécois qui est en jeu. »

La CAQ « consentante » au déclin

Au programme : l’application de la loi 101 dans les cégeps, le recrutement d’immigrants économiques à 100 % francophones ainsi que la modification du statut bilingue des villes comptant moins de 33 % d’anglophones.

« La Coalition Avenir Québec a décidé de consentir à notre déclin », a plaidé M. St-Pierre-Plamondon devant un monument dédié au père de la loi 101, Camille Laurin.

La loi 96 sur la langue que la CAQ a fait adopter au printemps ne va pas assez loin, fait-il valoir. « De l’avis de tous les experts, [elle] ne renversera pas le déclin du français ». La « loi 96 » ne s’appliquait pas au cégep et donnait aux municipalités bilingues comptant moins de 50 % d’anglophones la possibilité de maintenir leur statut ou de le révoquer. Selon une compilation récente, la plupart des 90 municipalités concernées l’ont maintenu.

Le dernier recensement a démontré que l’usage de la langue française était en baisse au Québec, la part de la population la parlant à la maison étant passée de 79 % à 77,5 % entre 2016 et 2021.

Plus de détails suivront.