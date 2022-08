Anglade atténue les propos d’un de ses candidats envers la CAQ

La cheffe libérale, Dominique Anglade, a déclaré lundi que la Coalition avenir Québec (CAQ) n’est pas raciste ou xénophobe, contrairement à ce qu’avait affirmé un de ses candidats plus tôt cette année.

Mme Anglade a rejeté les demandes d’excuses de la CAQ relativement aux courriels écrits par Claude Vadeboncoeur, qui porte les couleurs du Parti libéral du Québec (PLQ) dans Brome-Missisquoi.

« Ce n’est pas la manière dont je définirais la CAQ, je la définirais comme étant un parti qui divise, a-t-elle dit lors d’un point de presse. M. Vadeboncoeur a déjà dit qu’il avait été trop loin, il l’avait déjà mentionné alors je pense que le sujet est clos. »

Il n’a pas été possible de savoir dans quel contexte M. Vadeboncoeur a fait cet aveu. Lorsque questionné à ce sujet par Le Devoir, dimanche, il n’avait pas nié ses propos, transmis sous le coup de la colère en décembre 2021 à son adversaire caquiste, la ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a estimé lundi que M. Vadeboncoeur a insulté les Québécois. « “Parce que j’étais très en colère” n’est jamais une bonne excuse, a réagi lundi M. Jolin-Barrette. La nation québécoise est un exemple d’ouverture et d’accueil. Le candidat du PLQ a insulté les Québécois. Dominique Anglade va-t-elle lui demander de retirer ses propos et de s’excuser ? »

« Parce que j’étais très en colère _, n'est jamais une bonne excuse. La nation québécoise est un exemple d’ouverture et d’accueil. Le candidat du PLQ a insulté les Québécois. @DomAnglade va-t-elle lui demander de retirer ses propos et de s’excuser ? https://t.co/FJeJ1xJrR0 — Simon Jolin-Barrette (@SJB_CAQ) August 29, 2022

Le Devoir a révélé dimanche que M. Vadeboncoeur s’était, sous le coup de la colère, épanché dans un courriel transmis à Mme Charest.

Mesures fiscales

Mme Anglade a poursuivi sa campagne sur le thème de l’économie, lundi, en promettant des mesures de lutte contre l’inflation qui pourraient représenter en moyenne 5000 $ à une famille avec deux enfants.

Après avoir annoncé au cours des derniers mois des baisses d’impôt, un gel des tarifs d’Hydro-Québec et un crédit de TVQ sur la facture d’électricité et les biens de première nécessité, les libéraux ont ajouté lundi matin à leurs engagements une bonification pouvant aller jusqu’à 325 $ du crédit pour solidarité aux plus démunis.

Le PLQ a précisé que d’autres mesures seront dévoilées au cours de la campagne pour arriver à ce montant de 5000 $.

En point de presse, Mme Anglade a précisé que ce montant moyen de 5000 $ sera récurrent, pour lutter contre l’inflation.

« On a compris l’importance de redonner des moyens à chaque famille québécoise, 5000 $ pour chaque famille québécoise, a-t-elle dit. L’intention est très claire. Et il y aura d’autres annonces qui seront faites pour renforcer cette mesure phare. »

Gel temporaire des tarifs d’Hydro-Québec

La durée du gel des tarifs d’Hydro-Québec n’a pas été précisée, mais elle sera temporaire, le temps de trouver une autre formule à leur indexation à l’inflation décidée par la CAQ.

« On ne peut pas geler éternellement, mais on va geler pour une période qui va nous permettre de revoir la façon dont c’est fait et dépolitiser la manière dont c’est fait », a-t-elle dit.

Le PLQ estime que la valeur totale de ses mesures fiscales, dont le portrait est incomplet pour l’instant, s’élèvera à 3,8 milliards de dollars.

« On ne veut pas que ce soient les Québécois qui s’endettent, versus le gouvernement, a-t-elle dit. Ce qu’on veut c’est que les Québécois cessent de s’endetter et qu’ils aient un meilleur pouvoir d’achat. »

Les allégements fiscaux de Mme Anglade seront financés par des hausses d’impôts pour les contribuables « très riches », ceux dont le revenu est de 300 000 $ et plus.

Équipe économique

Pour une deuxième journée consécutive, Mme Anglade a fait campagne sur le thème de l’économie sans aucun membre de son équipe économique à ses côtés. La cheffe libérale a dû se défendre de voir ses rangs dégarnis, notamment avec le départ annoncé de l’ex-ministre des Finances Carlos Leitão, dernier représentant de l’équipe économique du gouvernement Couillard.

« On a aucunement perdu ce titre-là [de parti de l’économie], au contraire », a-t-elle dit en faisant valoir des candidatures qu’elle associe à des profils économiques.

Après avoir rappelé qu’elle avait été ministre de l’Économie, Mme Anglade a précisé que les membres de son équipe apparaîtront lors des prochaines annonces économiques du PLQ.

D’autres détails suivront.