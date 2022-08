Duhaime dans la cour des grands

Au déclenchement des élections, dimanche, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) Éric Duhaime a estimé avoir « déjà gagné beaucoup » en démarrant la campagne avec une équipe complète de 125 candidats et un autobus.

« Il y a 4 ans, le parti que je dirige actuellement n’avait pas les fonds qu’on a », a-t-il lancé en point de presse, sous un soleil cuisant. « On est le seul [parti] qui peut affirmer sans l’ombre d’un doute que le soir du 3 octobre, on va avoir plus de votes qu’on en a eu aux dernières élections », a dit le chef, « fébrile » pour sa toute première campagne.

La défense des « libertés individuelles » explique en partie la « montée » du PCQ, selon M. Duhaime. Le candidat a balayé du revers de la main l’idée qu’il se servirait des frustrations liées aux mesures sanitaires pour gagner des votes.

« M. Legault fait de la publicité, il paie des acteurs pour le vanter sur son bilan au niveau des mesures sanitaires, a dit Éric Duhaime, la voix couverte par des klaxons de militants. S’il y a quelqu’un qui essaie d’utiliser les mesures sanitaires et de faire peur à une génération en particulier, je pense que c’est davantage M. Legault que moi. »

Dimanche, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) François Legault, a soutenu qu’Éric Duhaime avait démontré ne pas avoir la trempe d’un premier ministre durant la pandémie de COVID-19, en ne mettant pas le « bien commun » au coeur de son engagement politique.

« Je peux comprendre qu’il y a des gens, au Québec, qui ont été tannés des mesures [sanitaires], a déclaré M. Legault. Effectivement, il y en a qui ont essayé de profiter de cela, puis de gagner des votes. » Or, la responsabilité d’un chef de parti est « de travailler pour le bien commun » et s’assurer de protéger les plus vulnérables, selon lui.

De « bonne guerre »

Éric Duhaime a réitéré n’avoir jamais eu l’intention de tenir des propos violents en vantant les électeurs voulant « régler [le] cas » de François Legault, lors du lancement de sa plateforme électorale, le 14 août dernier. « En politique […] c’est de bonne guerre d’utiliser ce genre de vocabulaire. »

« Ce n’est pas moi qui ai organisé des manifestations violentes soir après soir dans les rues de Montréal et qui refusais de condamner » la violence, a poursuivi le chef conservateur. « C’est un autre chef de parti », a-t-il lancé, en référence au co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Gabriel Nadeau-Dubois, leader étudiant du Printemps érable, en 2012.

Hausse du coût de la vie

Selon M. Duhaime, la question de l’urne sera la hausse du coût de la vie. « Quand les gens ont de la difficulté à payer leur épicerie [et] se demandent comment ils vont faire pour faire le plein d’essence […] c’est évident que c’est la préoccupation première pour plusieurs électeurs. »

C’est l’engagement du PCQ de réduire les impôts qui « rejoint le plus » Kevin Caron, un citoyen rencontré sur les lieux. Lors du vote, le jeune homme de 28 ans pensera au fait de pouvoir avoir « plus d’argent dans mes poches », dit-il.

Avec Marco Bélair-Cirino