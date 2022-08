Le PQ en quête d’un «prince charmant» montréalais

Chassé de l’Île de Montréal aux dernières élections, le Parti Québécois (PQ) va mettre toute la gomme pour y revenir en passant par l’est de Montréal, où le chef Paul-St-Pierre Plamondon a choisi de lancer sa campagne sous le signe de « Cendrillon ».

« Nous serons l’équipe Cendrillon du tournoi. […] L’équipe qui se rend plus loin que tout ce qui avait été prévu », a lancé M. Plamondon dans un discours sur la Promenade Bellerive dans l’est de l’île.

Donné dernier dans les sondages, il affirme que « la seule chose dont on est sûr, c’est que les sondages vont bouger ».

« Cette campagne portera sur un français fragilisé et une sécurité fragilisée », a-t-il aussi soutenu en référence à la situation de Montréal avant de souligner à quel point l’Est de l’Île avait été « souvent négligé » par les gouvernements.

Le chef péquiste avait choisi de lancer sa campagne dans la circonscription où il veut personnellement se faire élire. La nouvellement nommée Camille-Laurin — anciennement Bourget — était dans le giron du PQ avant que la Coalition Avenir Québec (CAQ) l’en déloge en 2018.

« L’équipe Cendrillon »

Le député actuel, Richard Campeau l’avait alors emporté par un maigre 500 votes sur le péquiste Maka Kotto.

Le parti présente un autre candidat-clé dans l’est en la personne du syndicaliste Jocelyn Desjardins. Ce dernier convoite la circonscription voisine de Pointe-aux-Trembles actuellement représentée par la ministre caquiste Chantale Rouleau.

En 2018, la CAQ l’avait emporté par une majorité confortable mais les péquistes tablent sur le fait qu’il était au second rang et que leur parti est le deuxième choix de nombreux électeurs selon certains sondeurs.

Lorsqu’on lui a demandé qui est le « prince charmant » de « l’équipe Cendrillon », Paul St-Pierre-Plamondon a rétorqué que c’était « l’indépendance, le français, l’environnement. Toutes les questions qui nous tiennent à coeur ».

À l’origine, c’est l’historien Frédéric Bastien qui devait porter les couleurs du parti dans le secteur en 2022. Or ce candidat défait lors de la course à la chefferie avait accepté de céder sa place au chef, Paul Saint-Pierre-Plamondon pour augmenter ses chances de faire son entrée au Parlement.

La caravane péquiste doit se rendre cet après-midi dans Joliette dont elle souhaite conserver le siège, malgré le départ de la députée vedette Véronique Hivon. Une autre Véronique — Venne — cherche à lui succéder.

Mairesse de Sainte-Marie-Salomé, une petite municipalité de 1200 résidents, Mme Venne met de l’avant son grand engagement local et ses qualités humaines. Joliette a été représentée par le PQ presque tout le temps depuis les années 1980 à l’exception de deux interludes adéquistes en 2002 et en 2007.

D’autres détails suivront.