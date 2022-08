La campagne électorale, signée «Le Devoir»

Pendant que les caravanes des chefs des différents partis s’apprêtent à sillonner le Québec pour aller à la rencontre des électeurs, dans les salles de rédaction, on s’active pour concocter un menu pertinent destiné à accompagner les lecteurs. On aura beau plaider l’indifférence, rien n’y fait : la campagne électorale vient fouetter les troupes et fait monter en flèche l’adrénaline journalistique. Voici ce que nous avons préparé pour vous.

À bord des autobus

La présence sur l’échiquier politique cette année de cinq partis politiques, avec l’entrée en piste du Parti conservateur du Québec, a pimenté notre planification de couverture des autobus de campagne. Pour des raisons d’équité et d’équilibre, nous avons décidé de suivre tous les partis et de monter à bord de tous les autobus. Non seulement nos journalistes se concentreront sur les nouvelles en provenance des autobus, mais ils chercheront aussi à en dénicher d’autres exclusives grâce à une couverture sur le terrain qui nous permettra de nous démarquer et de susciter, nous l’espérons, des réactions à bord de ces véhicules.

À la couverture aguerrie de nos courriéristes parlementaires, nous additionnons les efforts de plusieurs reporters dont la tâche sera d’aller à la rencontre des électeurs dans différentes régions du Québec afin de connaître les sujets qui les préoccupent. L’équipe du Pôle environnement s’ajoute à cette force de frappe sur le terrain, car le dossier climatique sera sans nul doute un enjeu phare de cette campagne.

Des résumés et du direct

Toutes les plateformes du Devoir seront nourries par du contenu électoral. Notre infolettre principale, Le Courrier du soir, comprendra son bloc électoral quotidien, pour celles et ceux qu’un résumé du jour tenterait. Nos plateformes numériques seront mises à jour en continu, afin de suivre les moments forts de la joute politique et de proposer des vérifications de faits et des mises en contexte devant la pluie d’engagements et de promesses attendue. Des reporters, dont les cinq qui se joindront aux caravanes, alimenteront un blogue en direct dès le coup d’envoi de la campagne, vous permettant d’avoir accès à toute l’information en un coup d’oeil et de vivre la campagne de l’intérieur. Les réseaux sociaux seront mis à profit, ce qui nous permettra de proposer du contenu électoral à d’autres électeurs-lecteurs. Une photo valant mille mots, nos photographes suivront les faits et gestes des politiciens en cours de campagne et montreront le visage des électeurs.

Qu’en pensent-ils ?

Experts, analystes et chroniqueurs composent bien sûr un pan important de cette couverture, car c’est à travers leur regard éclairé que nous pourrons enrichir notre propre réflexion sur la campagne. Aux expertises de Michel David et de Konrad Yakabuski, nous ajoutons une analyse politique de notre reporter chevronné et ancien courriériste parlementaire Marco Bélair-Cirino, qui se joindra aux caravanes. Tous nos chroniqueurs commenteront bien sûr cette campagne au fil de son déploiement, et ce, dans leurs champs d’expérience respectifs. Dans notre section Opinion, des experts de diverses disciplines seront sollicités pour qu’ils ajoutent leur grain de sel. Notre caricaturiste Godin vous proposera par ailleurs un divertissant Carnet de campagne alliant l’humour à la politique. Fidèles à la tradition, nous avons convié l’ensemble des chefs de parti à venir rencontrer notre équipe éditoriale pour un entretien filmé, auquel vous pourrez assister. Nous espérons que les cinq chefs répondront favorablement à notre invitation.

Vidéo et visualisation de données

L’équipe vidéo du Devoir a préparé un menu destiné lui aussi à comprendre les principaux enjeux de la campagne électorale, mais aussi à aller à la rencontre des électeurs. Ainsi, chaque semaine, quatre citoyens issus de générations différentes vont s’attabler pour causer politique autour d’un thème principal. Des reportages vidéo terrain, des rencontres avec des experts et des couvertures en direct complètent cette planification. En visualisation de données, notre équipe s’affaire aussi à cerner des enjeux électoraux en les dévoilant sous un angle inédit. Elle suivra aussi les promesses des partis et analysera le poids du vote dans chacune des circonscriptions du Québec. Ne manquez pas le déroulement de la soirée électorale à l’aide de notre tableau de bord le jour du scrutin. D’ici là, bonne campagne !