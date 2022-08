Guilbault change son horaire pour se consacrer aux dossiers des armes à feu

Au lendemain de critiques de l’opposition dénonçant l’inaction du gouvernement dans la luttes aux violences armées, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a annulé un déplacement électoral, vendredi, pour se consacrer à la gestion du dossier.

Mme Guilbault devait participer à Percé à l’annonce de la candidature caquiste dans la circonscription de Gaspé. Un communiqué avait été transmis à ce sujet vers 15h jeudi, mais vendredi matin un second indiquait que Mme Guilbault était remplacée par le ministre de l’Agriculture André Lamontagne.

Le cabinet de Mme Guilbault a expliqué ensuite qu’elle avait annulé son déplacement pour se concentrer sur les moyens à déployer contre la vague de violences armées à Montréal.

« On veut régler ça rapidement pour ramener le sentiment de sécurité des Montréalais », a affirmé l’attaché de presse Louis-Julien Dufresne.

Il n’a pas été possible d’avoir de détails sur ce qui est prévu autre que des rencontres, selon son cabinet.

La veille, le gouvernement Legault avait été la cible des tirs croisés de deux de ses adversaires qui étaient sur terrain à Montréal, la cheffe libérale Dominique Anglade et le chef conservateur Éric Duhaime.

