Québec ne prend pas la violence armée au sérieux, critique Anglade

François Legault ne prend pas au sérieux le problème de violence armée à Montréal, a critiqué la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade. Présente sur le terrain jeudi — contrairement à lui, dit-elle — elle souhaite voir plus de policiers dans les rues et beaucoup plus de financement pour la prévention de la violence.

Bref, l’argent est le nerf de la guerre contre la violence armée à Montréal selon la cheffe.

Tôt jeudi matin, elle s’est déplacée devant la pizzeria de la rue Saint-Denis où un homme a été abattu en plein jour mardi, à peine 30 minutes après qu’un autre soit mort sous les balles au centre commercial Rockland de Ville Mont-Royal.

Selon elle, la première chose à faire est d’être présent sur le terrain pour voir la situation en face, critiquant ainsi le premier ministre Legault qui préfère, dit-elle, gérer la crise à coups « de zooms et de tweets » : « Il ne prend pas ça au sérieux. »

« Ce n’est pas comme cela qu’on va régler la situation. On va la régler en étant sur le terrain, en amenant des solutions concrètes. »

Pour elle, ces solutions passent par l’augmentation du nombre de policiers dans les rues de Montréal. Leur embauche sera possible en donnant des moyens financiers à la métropole, notamment en revoyant l’entente financière avec la Ville.

Ce financement doit être récurrent, dit Mme Anglade.

Elle rejoint là l’une des demandes de la mairesse Valérie Plante, qui a déclaré mercredi être « tannée » de recevoir de l’argent « à la pièce » pour lutter contre la violence armée.

Mais aussi, la cheffe du PLQ veut mettre l’accent sur la prévention : elle vise un financement de 90 millions de dollars pour donner aux organismes socio-communautaire les moyens de faire leur travail en accompagnant les jeunes en difficulté ainsi que leurs parents, souvent dépassés par la situation.

Bref, elle vise un dollar d’investissement dans la prévention pour chaque dollar injecté dans « Centaure », la Stratégie québécoise de lutte contre la violence armée.

Elle explique que ces sommes permettraient d’aider à garder les jeunes hors de la rue, de les sortir de l’emprise des groupes criminels ou de faire en sorte qu’ils aient les outils nécessaires pour éviter d’entrer dans le cycle de la violence.

Mercredi, en réaction à ces deux plus récents meurtres qui ont secoué la métropole, la mairesse Valérie Plante parlait elle aussi de prévention et d’augmenter les effectifs policiers.

François Legault a promis le même jour que son gouvernement « ne lésinera pas sur les moyens pour remettre de l’ordre et protéger les citoyens » en appuyant les forces policières pour que la violence cesse. Aucune annonce concrète n’a encore été faite pour expliquer ce qui sera entrepris, la mairesse indiquant qu’elles sont à venir.

En décembre, Québec avait toutefois annoncé qu’il allait investir 52 millions de dollars afin de redoubler d’efforts en matière de prévention dans sa lutte contre la violence armée.

Les partis d’opposition à Québec semblent d’ailleurs s’entendre sur les moyens choisis pour réduire la violence armée à Montréal, surtout en ce qui concerne la prévention.

C’est le cas de Québec solidaire (QS) qui a relevé dans un communiqué jeudi que les corps policiers sont actuellement débordés par le travail psychosocial sur le terrain, s’occupant notamment de gens en situation d’itinérance ou en crise de santé mentale.

Pour permettre aux corps policiers de Montréal de concentrer leurs efforts sur la répression du crime organisé, QS propose d’allouer davantage de ressources psychosociales et de refinancer adéquatement le milieu communautaire.

Québec solidaire entend aussi mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour accélérer l’interdiction des armes de poing, une demande aussi formulée par Valérie Plante.