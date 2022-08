La CMM demande un meilleur financement en habitation et en transport collectif

S’adressant aux partis engagés dans la campagne électorale québécoise, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) réclame du prochain gouvernement qu’il soutienne avec plus de vigueur la construction de nouveaux logements et le développement du transport collectif et actif.

La CMM revient ainsi à la charge avec sa demande concernant la taxe d’immatriculation. En 2019, les 82 villes de la région métropolitaine avaient adopté une résolution visant à imposer aux automobilistes du 450 une taxe d’immatriculation de 50 $ et à faire passer de 45 à 50 $ celle que paient déjà les automobilistes de l’île de Montréal. Ces nouveaux revenus, qui étaient alors estimés à 100 millions de dollars par année, étaient destinés au financement du transport en commun.

Or, la Société de l’assurance-automobile du Québec (SAAQ) n’a jamais perçu cette taxe auprès des automobilistes.

À plusieurs reprises, elle a invoqué la désuétude de ses systèmes informatiques qui ne lui permettait pas d’apporter de tels changements. La CMM réclame maintenant des partis qu’ils s’engagent à ce que cette taxe soit perçue à compter de janvier 2023 et que Québec verse aux villes une compensation pour les sommes non reçues depuis 2020.

Taxe kilométrique

La CMM suggère aussi aux partis d’évaluer l’implantation d’une taxe kilométrique afin de remplacer la taxe sur l’essence, dont les revenus risquent de diminuer. Selon les villes, il est nécessaire de diversifier les sources de financement pour le transport en commun et que Québec soutienne le développement du transport collectif et les projets du futur plan stratégique de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

En matière d’habitation, la CMM identifie trois priorités : la réhabilitation des habitations à loyer modique (HLM) en mauvais état, la livraison des logements d’AccèsLogis déjà programmés, mais non réalisés, ainsi que le financement qui permettrait la construction de 3000 logements sociaux et de 9000 logements abordables annuellement, et ce, pendant une période de dix ans.

Les villes voudraient aussi que Québec consacre 100 millions de dollars à la création d’un réseau de parcs métropolitains et concrétise son engagement de modifier la Loi sur l’expropriation pour faciliter l’achat de terrains par les municipalités. La CMM suggère que Québec accorde 100 millions pour financer un programme d’acquisition de terrains susceptibles d’être convertis en espaces verts ou milieux naturels, tels que des terrains de golf.

Dans le but de protéger les terres agricoles, elle suggère la mise ne place d’un régime qui permettrait aux municipalités d’exproprier les terres agricoles non exploitées depuis trois ans afin qu’elles puissent être louées ou vendues à des producteurs agricoles.