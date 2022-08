Les ténors du mouvement souverainiste modèrent les attentes

Les sondages catastrophiques pour le Parti québécois (PQ) n’ont pas plombé l’humeur des piliers du mouvement souverainiste, qui étaient réunisen nombre mercredi au Quartier des spectacles, à Montréal, pour inaugurer une exposition dédiée à la vie de René Lévesque. Personne cependant ne se berce d’illusions quant au dénouement des prochaines élections, et tous se sont gardés de critiquer trop vertement la Coalition avenir Québec (CAQ).

Le ministre Simon Jolin-Barrette, également présent, a même eu droit à de bons mots de la part de Pierre Karl Péladeau, qui a salué l’adoption de la « loi 96 » dans son discours. Mais plus tard, en entrevue au Devoir, l’ancien chef du PQ a fait savoir on ne peut plus clairement avoir tout de même l’intention de voter pour son ancienne formation politique le 3 octobre prochain.

« Je suis membre du Parti québécois et je vais voter pour le Parti québécois à la prochaine élection », s’est-il limité à répondre lorsqu’on lui a demandé si le PQ était toujours le bon véhicule pour faire la promotion de la souveraineté.

Pierre Karl Péladeau est également resté évasif quant au rôle qu’il pourrait jouer dans la prochaine campagne électorale, ne s’engageant pas à participer à des rassemblements militants comme il l’a déjà fait par le passé. « Il m’arrive de croiser des candidats du Parti québécois. […] Mais vous savez, j’ai un horaire très occupé », a laissé entendre le président et chef de la direction de Québecor, l’un des principaux partenaires de l’Espace René-Lévesque.

Déception

Cette exposition gratuite qui retrace la vie du fondateur du Parti québécois est présentée à l’extérieur jusqu’au 10 novembre prochain sur la place des Festivals. Également venu sur place pour l’inauguration mercredi, Gilles Duceppe a été beaucoup plus volubile au sujet de la situation politique actuelle. L’ancien chef du Bloc québécois s’est dit déçu de voir d’anciens élus souverainistes — Caroline St-Hilaire et Bernard Drainville — se joindre à la CAQ.

Il ménage cependant ses critiques à leur endroit et reconnaît que le contexte politique actuel favorise la CAQ. « En 1989, on ne sondait même plus sur la souveraineté. Le journaliste qui aurait écrit que Lucien Bouchard, ami personnel de Brian Mulroney, quitterait le gouvernement pour fonder un parti souverainiste quelques moins plus tard aurait perdu sa job », a toutefois tenu à ajouter Gilles Duceppe, comme pour entretenir une lueur d’espoir à l’approche du déclenchement de la campagne électorale.

Quant à Lucien Bouchard, justement, il refuse de porter un jugement sur l’état actuel du PQ. Le président d’honneur des commémorations du 100e anniversaire de naissance de René Lévesque avait écorché le « manque de réalisme » de la formation en juin dernier dans une entrevue accordée à Radio-Canada. Il avait ensuite nuancé son propos à la suite de la publication d’une lettre ouverte écrite par la soeur de René Lévesque.

« Je ne veux pas jouer à l’analyste politique, car je ne sais pas ce qui va arriver », souligne aujourd’hui l’ancien premier ministre, qui écarte l’idée de soutenir ouvertement le PQ, ou la CAQ, en vue du prochain scrutin.