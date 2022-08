Québec va en cour contre… la Cour du Québec

Le gouvernement québécois s’adresse au tribunal pour empêcher la Cour du Québec de réduire le nombre d’heures que les juges vont passer à entendre des causes criminelles. Cette décision de la Cour est « déraisonnable » et aura de « graves conséquences », notamment en allongeant les délais judiciaires, risquant ainsi de mener à une autre vague d’arrêt des procédures en vertu de l’arrêt Jordan, avance-t-il.

Fin décembre, la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, a indiqué au ministère de la Justice que dès le mois de septembre, les juges de sa Chambre criminelle vont siéger une journée de travail sur deux — plutôt que deux jours sur trois.

Son objectif est d’alléger leur charge de travail afin de maintenir la qualité des services aux citoyens, dit-elle, ajoutant que la fonction de juge a changé au cours des années et que les dossiers sont devenus beaucoup plus complexes. Pour atténuer les délais judiciaires que le changement pourrait causer, la juge en chef réclame à Québec la nomination de 41 juges.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, s’oppose à cette réduction des heures — une diminution de 22 %, calcule-t-il — et soutient avoir tenté de faire changer d’avis la juge Rondeau, en vain.

Un ajout de 41 juges serait une augmentation sans précédent, souligne Québec.

Québec estime n’avoir d’autre choix que de se tourner vers le tribunal. Sa demande sera faite en deux temps : d’abord, puisque la date butoir de septembre arrive à grand pas, il veut rapidement faire suspendre cette décision de la juge. Puis, il demande carrément l’annulation de cette réduction des heures des magistrats.

La requête, dont Le Devoir a pris connaissance, a été signifiée mardi à la juge en chef. La demande de suspension pourrait être entendue fort rapidement par un juge de la Cour supérieure.

Un effet désastreux selon Québec

Le gouvernement a calculé l’impact de la réduction des heures des magistrats en salle de Cour.

Selon ses chiffres, il s’agirait de 4333 jours d’audition en Cour de moins, à chaque année. Ce qui va retarder bon nombre de procès criminels, estime-t-il.

Québec se dit inquiet, notamment pour les victimes de violence conjugale et d’agression sexuelle : « Pour que les victimes aient confiance dans le système judiciaire, il faut à tout le moins que les dossiers criminels et pénaux qui les concernent soient traités dans les meilleurs délais possibles », est-il écrit dans la procédure.

Québec estime ainsi que 50 000 causes criminelles par an pourraient dépasser le délai de 18 mois fixés par l’arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada — et éventuellement faire l’objet d’une demande d’arrêt de procédures — si les juges de la Cour du Québec diminuaient leur temps sur le banc.

« Si cette décision est ultimement la source d’arrêts de procédure, les victimes subiront des préjudices des plus graves puisque les crimes commis resteront définitivement impunis. »

Cela pourrait également miner la confiance du public envers le système de justice, ajoute-t-il.

Le ministre n’est pas le seul à manifester son inquiétude selon la procédure où il est fait état des réserves et des craintes de plusieurs acteurs du monde juridique, dont le directeur de la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Patrick Michel, et le président de la Commission des services juridiques, Daniel LaFrance.

Quant au président de la Conférence des juges de la Cour du Québec, le juge Serge Champoux, il a même démissionné en mai en protestant contre cette décision de la juge Rondeau. Dans sa lettre de démission, il expose, entre autres, qu’il se sent incapable de ralentir sa prestation de travail en sachant les effets qu’aura son geste sur des accusés, des victimes et des collectivités.

Selon Québec, la juge en chef « demeure imperméable aux préoccupations soulevées par les délais judiciaires qui seront engendrés par sa décision, se préoccupant seulement des ressources supplémentaires qu’elle souhaite obtenir et de l’allègement de la charge de travail des juges siégeant en Chambre criminelle et pénale qu’elle désire », peut-on lire dans la procédure.

Le ministre Jolin-Barrette a demandé en juillet à la Cour d’appel de se pencher sur la légalité de cette décision unilatérale de la juge Rondeau, mais il attend toujours son avis.

Maintenant ne pouvoir accéder à sa demande d’embaucher 41 juges d’ici quelques semaines — l’ajout de juges devant notamment faire l’objet d’une modification législative, et le choix des juges se fait après des concours — il a demandé en juin à la juge en chef de surseoir à sa décision, afin de tenter de trouver des solutions.

Ayant essuyé une fin de non-recevoir, il soutient n’avoir eu d’autre choix que de demander à la Cour supérieure d’intervenir.

« Le refus injustifiable de la juge en chef de surseoir à sa décision met en péril l’intérêt de victimes, de plusieurs accusés ainsi que du public », est-il écrit dans la demande en justice.