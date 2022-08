Le PQ promet tous les transports collectifs du Québec à 1 $ par jour

Le Parti québécois entend offrir un accès illimité au transport collectif au prix de 1 $ par jour, et ce, tant pour le transport urbain qu’interurbain.

Le chef péquiste était à Longueuil, lundi matin, pour présenter un engagement qui vise à réduire l’usage de l’automobile, augmenter la fréquentation des transports collectifs et, en fin de compte, réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La proposition péquiste, intitulée la « PasseClimat », obligerait l’achat d’une passe annuelle au coût de 365 $ — et non un passage unique au coût de 1 $ — qui donnerait un accès illimité à tous les modes de transport.

Ainsi, les détenteurs de ce forfait pourraient accéder non seulement aux transports locaux et métropolitains tels que l’autobus, le métro ou le train de banlieue, mais aussi au transport interrégional et interurbain, notamment les autocars et traversiers, toujours au coût de 1 $ par jour.

Compensations aux réseaux de transport

La mesure prévoit le versement de compensations aux réseaux de transport et aux compagnies privées, un déboursé que le chef péquiste a dit évaluer entre 150 à 180 millions $ par année, une évaluation qui apparaît à première vue significativement sous-estimée.

Paul St-Pierre Plamondon a promis d’autres annonces durant la campagne sur l’expansion des transports collectifs.

L’annonce péquiste s’inscrit dans cette campagne électorale déjà bien amorcée bien que non déclenchée officiellement.

Fait à noter, le chef du Parti québécois a aussi insisté sur l’impact positif d’une telle mesure, utilisant même à plus d’une reprise une expression chère au premier ministre François Legault, soit que la PasseClimat allait « remettre de l’argent dans les poches des Québécois ».