Des caquistes dénoncent le ton de Duhaime

Le ministre des Ressources naturelles Jonatan Julien a jugé que le chef conservateur Éric Duhaime a versé dans l’agressivité lorsqu’il a vanté les électeurs qui voulaient « régler son cas » au premier ministre François Legault.

M. Julien a estimé mercredi que de tels propos, même au sens figuré, ne contribuent pas à maintenir un climat serein dans les débats.

« Régler le cas à quelqu’un pour moi, en fin de compte, c’est lui faire un mauvais tribut, a-t-il dit. C’est quelque chose qui est plus agressif en réalité que de dire : “on va avoir des bonnes discussions et on va pouvoir discuter de sujets à bâtons rompus”. »

M. Julien a déclaré que de tels propos ne l’inquiètent pas, bien qu’il ne les utiliserait pas.

« Si je vous dis ça : “je vais te régler ton cas”, je pense que vous allez vous sentir somme toute agressé, a-t-il dit. Ce ne sont pas des propos que moi je tiens. »

Lors du lancement du programme électoral du Parti conservateur du Québec (PCQ), dimanche à Drummondville, M. Duhaime a notamment vanté les électeurs qui se levaient avec le mouvement conservateur pour « régler son cas à Legault ». Ces propos ont été qualifiés de « dangereux » par le chef de l’opposition municipale à Québec, Claude Villeneuve, a rapporté Radio-Canada.

M. Duhaime a ensuite réagi sur les réseaux sociaux en accusant le politicien municipal de faire du « salissage ».

Le ministre responsable des Affaires autochtones Ian Lafrenière a également estimé mercredi que de tels propos n’ont pas leur place en politique.

« Arriver dans un monde de confrontation à la limite violente, même verbalement, je pense que ça n’a pas sa place », a-t-il dit.

Plus de détails suivront.