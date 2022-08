Confusion autour du déclenchement de la campagne

La campagne électorale n’est pas encore déclenchée, mais c’est tout comme. Mercredi, la Coalition avenir Québec (CAQ) dévoilait un second engagement électoral en santé, alors que le Parti conservateur du Québec (PCQ) conviait les médias au lancement de sa campagne dimanche.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dévoilé mercredi un premier engagement électoral en santé : la création d’une agence de la santé. L’annonce était assurément partisane. M. Dubé était accompagné de deux nouveaux candidats caquistes et a refusé de répondre à des questions sur la qualité de l’air, disant vouloir s’en tenir à une annonce partisane.

La CAQ n’en est pas à ses premières annonces. Vendredi, François Legault a promis la construction de 11 000 logements abordables s’il était élu. À ceux qui lui faisaient remarquer que la campagne électorale n’était pas encore déclenchée, il avait alors rétorqué qu’il « y avait toujours une avant-campagne électorale ».

« C’est peut-être le défaut de la qualité des élections à date fixe. On ne peut pas dire que les gouvernements profitent de l’effet de surprise, tout le monde sait qu’il y a une élection le 3 octobre. […] Mais effectivement, on le voit, et ce n’est pas seulement la CAQ, on est déjà en précampagne électorale », avait-il soutenu.

Rien d’illégal

En vertu de la Loi électorale, le gouvernement ne peut pas déclencher les élections avant jeudi le 25 août, dans plus d’une semaine. Vérification faite auprès du Directeur général des élections (DGE) , « il n’y a pas de disposition de la Loi électorale qui empêche les partis politiques de prendre des engagements électoraux avant le déclenchement de la campagne. »

Par contre, les annonces doivent être payées à partir du budget du parti, non pas du gouvernement. De plus, les partis ne peuvent pas se faire rembourser leurs dépenses électorales avant le déclenchement.

Mercredi, le Parti conservateur du Québec a déposé une plainte à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie, dans laquelle il allègue que le gouvernement a financé des publicités sur la page Facebook de François Legault.

Le PCQ a annoncé mercredi qu’il tiendrait un grand rassemblement « pour le lancement de campagne Liberté 22 » à Québec dimanche.

Le Parti québécois tient quant à lui mercredi soir l’investiture de Véronique Venne, la candidate qui remplacera la députée Véronique Hivon dans Joliette. Quant au Parti libéral, il présentait mercredi matin son candidat dans la circonscription de Jean-Lesage. Il s’agit de Charles Robert, un ancien proche conseiller du premier ministre Philippe Couillard. Enfin, des élus de Québec Solidaire tiennent deux évènements à Québec sur le thème de la qualité de l’air.