Dubé s’engage à «débureaucratiser» le réseau de la santé

La Coalition Avenir Québec propose de scinder la structure du ministère de la Santé et des Services sociaux en deux en créant une agence responsable des opérations sur le terrain. Une façon, promet le parti, de rendre le système plus « performant et plus humain ».

Le ministre de la Santé Christian Dubé suggère de confier à l’agence le suivi quotidien des opérations du réseau pour permettre au ministère de se concentrer sur les orientations, l’évaluation et le budget.

« On veut faire en sorte qu’il y ait moins de bureaucratie, moins d’interventions du ministère », a-t-il déclaré mercredi lors d’une annonce électorale dans un hôtel de Québec. « Plus humain. Plus efficace », pouvait-on lire sur une affiche électorale devant lui.

Un tel système, promet le ministre sortant, permettrait de décentraliser le réseau et de faciliter la réalisation du Plan Santé qu’il a présenté plus tôt cette année. « On veut moins de décisions dans les tours à bureau et plus de décisions sur le terrain », a-t-il dit.

La structure des Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) ne serait pas touchée par une telle réforme. Or si elle se réalise, ces derniers devront se rapporter à l’Agence au quotidien plutôt qu’au ministère.

Moins de sous-ministres adjoints mais pas d’économies

Le gouvernement avait été placé dans l’embarras en mars quand le Journal de Québec avait révélé que le ministère de la Santé comptait désormais seize sous-ministres (une sous-ministre et quinze sous-ministres adjoints), soit six de plus qu’il y a quatre ans.

Le ministre affirme que la création d’une agence permettrait de réduire le nombre de sous-ministres adjoints au ministère. Ceux dont les missions relevaient davantage des opérations seraient transférés à l’Agence, où ils jouiraient d’un autre statut de cadre. M. Dubé ne s’attend pas toutefois à ce que cela génère des économies.

Le ministre ne s’en est pas caché : cette réorganisation vise notamment à alléger la tâche de la sous-ministre Dominique Savoie, de qui relèvent à la fois les quinze sous-ministres adjoints et l’ensemble des p.-d.g. des CISSS. C’est d’ailleurs Mme Savoie qui a suggéré à Christian Dubé de réorganiser le ministère de cette façon.