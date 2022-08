Fonderie Horne : La CAQ veut une norme de 15 ng / m3 dans 5 ans

La Coalition avenir Québec (CAQ) veut forcer la fonderie Horne à limiter ses rejets d’arsenic dans l’air à 15 nanogrammes par mètre cube (ng / m3), mais seulement dans 5 ans, à la fin de l’échéance de la prochaine attestation d’assainissement.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, était à Rouyn-Noranda lundi pour présenter les principales exigences environnementales à imposer à la fonderie Horne.

Le gouvernement compte ainsi imposer à la fonderie possédée la même norme que celle jugée « acceptable » par la Santé publique la semaine dernière. 

Ce nouveau plafond de pollution sera intégré dans la prochaine attestation d’assainissement que Québec doit exiger aux industriels. Actuellement, l’entente avec le gouvernement permet que les émissions de la fonderie atteignent une moyenne annuelle de 100 ng / m3, soit 33 fois plus que la norme québécoise de 3 ng / m3.

L’imposition de ce standard québécois de 3 ng / m3 à l’usine presque centenaire est « impossible », selon le ministre. « Pour la très grande majorité de la population de Rouyn-Noranda », soit celle qui n’habite pas aux abords de la fonderie, « on sera aux alentours de 3 ng / m3 », a-t-il défendu.

Qui plus est, les responsables de la fonderie devront lui « présenter un plan », une « vision à plus long terme » pour atteindre, un jour, la norme québécoise.

La fonderie Horne a d’ailleurs commenté ce qu’elle appelle « les orientations » du ministre. « Nos équipes et nos partenaires sont pleinement mobilisés autour d’un projet de transformation majeur, qui fera de la Fonderie Horne l’une des plus efficientes au monde », a répondu par communiqué la direction de l’usine. « Nous poursuivons nos efforts pour répondre aux exigences qui figureront à notre prochaine attestation d’assainissement, comme nous l’avons toujours fait. Notre plan d’action vous sera partagé dans les jours à venir. »

Cibles intermédiaires

D’ici à ce que la fonderie atteigne cette cible de 15 ng / m3 dans 5 ans, soit au terme de cette nouvelle attestation, Québec imposera des « cibles intermédiaires ».

« On n’acceptera pas que durant les années 1-2-3-4, on soit encore à 100 [ng / m3]. On voudra voir des résultats probants bien plus rapidement », a soutenu le ministre Charette.

Il n’a pas détaillé la teneur de ces « cibles intermédiaires », prétextant « [attendre] toujours les propositions de la fonderie » quant à leur plan de modernisation de leurs installations. Une consultation publique en ligne entre le 6 septembre et le 20 octobre doit aussi alimenter les réflexions de son ministère à ce sujet. « Il faut laisser le temps de mettre en place les différentes mesures », a ajouté M. Charette.

Le ministre n’a pas fermé la porte à une compensation financière pour aider la fonderie dans l’atteinte de cette nouvelle norme.

Benoit Charette a également « mis cartes sur table » à propos des autres exigences à inclure dans le droit de polluer. Québec obligera la fonderie à plafonner ses émissions polluantes d’autres métaux que l’arsenic, tel que le plomb et le cadmium. Des normes quotidiennes seront aussi imposées. Le ministre Charette n’a toutefois pas offert de détails concernant la teneur de ces nouvelles concentrations acceptables.

Le « parc des stations d’échantillonnages » doit être agrandi, a-t-il précisé, de façon à mieux suivre les rejets toxiques de la fonderie. Il a évoqué un suivi « 360 », soit tout autour de l’immense complexe métallurgique.

L’entente entre Québec et la fonderie Horne doit être signée d’ici la fin de l’année, soit après les élections provinciales prévues le 3 octobre.

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a répliqué au ministre dans les minutes suivant son annonce. La cible de 15 ng/m3 doit devenir une cible « intermédiaire » et doit être atteinte dans la prochaine année, selon lui.

« Un gouvernement solidaire exigera que l’entreprise respecte la norme nationale de 3 ng/m3 d’arsenic dans un premier mandat », a-t-il énoncé.

Risques de cancers

Il y a quelques semaines, un rapport de l’INSPQ révélait que, sur une période de 70 ans, entre un et 14 citoyens de Rouyn-Noranda de plus développeraient un cancer si l’entreprise Glencore ne diminue pas la concentration dans l’air d’arsenic venant de la Fonderie Horne.

Avec le nouveau seuil d’arsenic proposé mercredi dernier par la Santé publique et confirmé lundi par le ministre, le risque de cancer serait de « trois cas pour 100 000 habitants sur 70 ans » si les normes sont respectées pour les émissions de nickel et de cadmium. Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, avait indiqué que « ce seuil [de 15 ng / m3] permet de protéger solidement la santé des bébés à naître et des enfants en bas âge » et de réduire les risques pour l’ensemble de la population de développer un cancer du poumon.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le « risque inacceptable » correspond à « 10 cas sur 100 000 habitants ».

Comme il y a environ 40 000 habitants à Rouyn-Noranda, trois cancers pour 100 000 habitants représentent 1,2 cancer sur une période de 70 ans d’exposition.

Avec La Presse canadienne