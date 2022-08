Les prévisions budgétaires de Québec marquées par une «incertitude très élevée»

Les prévisions économiques et budgétaires du gouvernement comportent un niveau d’incertitude très élevé, conclut une analyse de la vérificatrice générale Guylaine Leclerc, qui laisse entrevoir une baisse du déficit attendu l’an prochain en raison d’une hausse des revenus dans les coffres de l’État.

Cette observation a été établie à la suite de son examen du Rapport préélectoral sur l’état des finances publiques préparé par le ministre des Finances, Eric Girard. Le document expose les prévisions du gouvernement en termes de croissance économique en plus de préciser ses attentes et matière de revenus et de dépenses.

À ce titre, plusieurs révisions apparaissent par rapport aux données dévoilées dans le budget de mars dernier, notamment pour le déficit attendu durant l’exercice 2022-23 en cours actuellement. Selon les données du ministère des Finances examinées par la vérificatrice, qui ont été établies en date du 8 juillet, le déficit attendu passerait de 6,5 milliards de dollars à 730 millions.

Cette amélioration du portrait des finances publiques repose sur une importante hausse de 2,3 milliards des revenus du gouvernement provenant de l’impôt des particuliers, comparativement à ce qui était prévu en mars.

Les revenus provenant de l’impôt des sociétés est également en progression de 1 milliard, depuis le dernier budget.

« Entre le budget qui a été préparé au 31 mars 2022 par rapport au rapport préélectoral, le choc inflationniste y est pour beaucoup entre autre pour les revenus autonomes », a déclaré lundi Mme Leclerc en conférence de presse.

Mme Leclerc a formulé lundi son appréciation quant aux probabilités des prévisions avancées dans le document de M. Girard, à partir duquel s’établiront les promesses électorales. Selon la vérificatrice, les hypothèses retenues sont « plausibles » pour les années financières 2022-23 à 2024-25.

Dans leur document d’analyse, Mme Leclerc et son équipe notent que « l’incertitude entourant ces prévisions est toutefois très élevée compte tenu notamment de la flambée de l’inflation qui engendre le resserrement des politiques monétaires tant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle canadienne, de la guerre en Ukraine et des effets persistants de la pandémie partout sur la planète ».

Surplus additionnel

À cause de ce contexte d’incertitude « inhabituellement élevée », Mme Leclerc juge qu’il aurait été utile de présenter un scénario alternatif tenant compte de l’impact potentiel des risques actuels sur le cadre financier du gouvernement. La vérificatrice a souligné que le gouvernement fédéral avait procédé ainsi.

Mme Leclerc et ses analystes ont notamment estimé qu’un surplus additionnel pourrait se dégager en 2023, ce qui réduirait encore plus le déficit établi à 730 millions selon les plus récentes données après versement au Fonds des générations et utilisation de la réserve de stabilisation.

Le ministère des Finances prévoit une croissance du produit intérieur brut réel de 3,4 %, en 2022, qui ralentira par la suite jusqu’à 1,5 % en 2025. Quant à l’inflation, il s’attend à un retour en 2024 au taux de 2 % ciblé par la Banque du Canada.

Plus de détails suivront.