Martine Biron fait le saut officiel en politique

Martine Biron la journaliste a cédé officiellement sa place mercredi à Martine Biron la politicienne, et elle affirme avoir été « éthique du début jusqu’à la fin ».

Elle dit avoir été approchée pour la première fois par la Coalition avenir Québec (CAQ) en janvier, mais affirme qu’elle avait alors immédiatement fermé la porte. Le contexte était toutefois différent lorsque le parti est revenu à la charge à la fin juin.

« Quand la CAQ m’a approchée cet été, j’étais à la croisée des chemins », a-t-elle déclaré en conférence de presse mercredi, ajoutant qu’elle venait de terminer une maîtrise en science politique et qu’elle aura bientôt 60 ans.

« J’étais prête pour un nouveau défi. […] J’ai toujours senti, même jeune, que je contribuerais un jour [à la vie politique] », a-t-elle ajouté. Le recul du droit à l’avortement aux États-Unis l’aurait en outre convaincue qu’il fallait plus que jamais des femmes en politique pour défendre leurs droits.

La semaine dernière, des représentants des autres partis se sont demandé si Martine Biron était déjà en réflexion lorsqu’elle échangeait avec eux sur leurs stratégies en tant que journaliste. À ce propos, elle affirme qu’elle a cessé de répondre à leurs appels dès qu’on l’a sollicitée. Elle dit être immédiatement partie en vacances en Gaspésie.

Le premier ministre François Legault a souligné que Martine Biron avait à coeur l’éducation et la place des femmes. « C’est une personne appréciée des députés, des ministres et de ses collègues. »

L’annonce officielle de la candidature a eu lieu dans un hôtel de Saint-Nicolas, près de l’autoroute, sur la Rive-Sud, en présence de nombreux élus et candidats de la CAQ. Le groupe comprenait notamment Bernard Drainville, qui se présente dans la circonscription voisine de Lévis et qui, comme Mme Biron, a travaillé à Radio-Canada avant de se lancer en politique.

Martine Biron succède à Marc Picard, un vétéran de la CAQ et de l’Action démocratique du Québec (ADQ). Député relativement discret, mais apprécié localement, M. Picard régnait sans partage sur la circonscription de Chutes-de-la-Chaudière depuis 19 ans. Aux dernières élections, il l’a emporté par près de 20 000 votes sur son plus proche rival, du Parti libéral du Québec.

Il ne disparaît toutefois pas du paysage puisque Mme Biron a annoncé qu’il l’aiderait à faire campagne, le qualifiant « d’as dans son jeu ».

Lorsqu’elle était analyste politique, Mme Biron s’était pourtant montrée très critique envers certains élus caquistes, dont Geneviève Guilbault à qui elle avait attribué « la palme d’or » de « l’arrogance ». Questionnée là-dessus, la nouvelle politicienne a rétorqué que « personne ne pourra dire » qu’elle « faisait campagne dans le secret de [sa] pensée ».

Quant à la ministre Guilbault, elle a rappelé l’avoir aussi décrite comme une « surdouée » qui pouvait « mener plusieurs dossiers de front ». La principale intéressée a d’ailleurs salué sa candidature en début d’après-midi. « Je ne lui en tiens pas rigueur, je comprends le travail que vous avez à faire », a-t-elle répondu aux journalistes présents.

Candidate « parachutée »

Il y a deux jours, dans la même salle, c’était au tour du Parti conservateur du Québec (PCQ) de présenter son candidat dans Chutes-de-la-Chaudière, Mario Fortier, un ancien conseiller municipal.

Le chef du PCQ, Éric Duhaime, avait alors qualifié Martine Biron de candidate « parachutée » depuis Sillery, la décrivant comme « une amie journaliste » du gouvernement. Il avait aussi cité des chroniques de Mme Biron dans lesquelles elle se montrait critique à l’endroit du projet de tunnel Québec-Lévis.

C’est justement de ce sujet que le premier ministre François Legault a voulu parler en premier lors de l’annonce de la candidature de Martine Biron.

« Oui, j’aurais souhaité que les travaux avancent plus vite, a-t-il dit. Je ne vois pas pourquoi il y a autant de mépris des oppositions pour donner des infrastructures nécessaires à cette grande ville, cette grande métropole qu’est le Grand Québec. »

Il a aussi souligné que sa candidate connaissait bien la Rive-Sud dans la région de Québec, notamment parce que sa mère y a vécu et y a été directrice d’école pendant des années. « Les petits enfants qu’elle a instruits et formés, c’est aujourd’hui des mamans et des papas qui ont besoin de nous », a dit à ce propos Martine Biron.

Outre M. Fortier, Martine Biron affrontera Caroline Thibault, de Québec solidaire, une employée de la fonction publique. Quant au Parti québécois et au Parti libéral du Québec, ils n’ont pas encore présenté leur candidat dans cette circonscription.

Rappelons que les élections doivent être déclenchées entre le 25 et le 29 août en vue du scrutin du 3 octobre.

