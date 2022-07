Manon Massé contracte la COVID-19

« Bien chanceuse jusqu’à maintenant », la co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé a testé positif à la COVID-19.

L’élue de Sainte-Marie — Saint-Jacques en a fait l’annonce sur Twitter lundi midi. « Ne vous inquiétez pas trop, je vais prendre du repos dans les prochains jours pour me soigner et je vous reviendrai en bonne santé ! », a-t-elle gazouillé.

Comme pour l’ensemble de la population québécoise, la députée solidaire devra subir un isolement strict de cinq jours, puis porter son masque en tout temps si elle sort dans les cinq jours suivants.

Après un passage dans le Bas-Saint-Laurent ce week-end, Mme Massé comptait prendre congé « pour se reposer » dans les jours à venir, a indiqué l’attachée de presse Gabrielle Arguin au Devoir. La campagne électorale pourrait être déclenchée à la fin du mois d’août.

C’est le premier test positif à la COVID-19 de Mme Massé en deux ans et quelques mois de pandémie. Son co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois n’a jamais contracté la maladie. Au sein des cinq formations politiques représentées à l’Assemblée nationale, les leaders François Legault, Paul St-Pierre Plamondon et Éric Duhaime ont également dû suivre des quarantaines pour cause de COVID-19.

Une série de ministres de la Coalition avenir Québec avaient aussi contracté la maladie au printemps, quand l’Assemblée nationale siégeait encore.

Les autorités sanitaires québécoises recensent plus de 1500 nouveaux cas de COVID-19 par jour depuis le mois de juin, et ce, malgré des opérations de dépistage qui tournent au ralenti. Lundi, la Santé publique a rapporté 1224 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ainsi que quatre décès.

Selon le directeur national de santé publique, Luc Boileau, le Québec se dirige tout de même vers un « plateau ». « Ça ne veut pas dire que ça baisse, a-t-il dit lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Ça veut dire que ça reste élevé, mais ce n’est pas en train de réaugmenter au niveau des hospitalisations. »