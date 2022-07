Duhaime se joint à un groupe antitramway… sans son accord

Le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, a voulu s’associer publiquement mercredi au groupe antitramway Québec mérite mieux. C’était avant que l’organisme refuse de se présenter à ses côtés.

Mercredi matin, l’équipe conservatrice a convoqué les médias à un point de presse au sujet du réseau structurant de la ville de Québec. Son chef devait y être « accompagné pour l’occasion de représentants de Québec mérite mieux ».

Formé de résidents de la capitale, ce groupe antitramway s’est notamment adressé aux tribunaux au début du mois dans le but d’obtenir une injonction qui stopperait les travaux préparatoires. La position du PCQ est claire, elle aussi : la formation politique de droite mettrait fin au projet si elle était portée au pouvoir.

Sauf que mercredi, Québec mérite mieux brillait par son absence à la conférence de presse de M. Duhaime. « Moi, je ne suis pas un porte-parole du Parti conservateur, a lancé le porte-parole du regroupement, Donald Charette, en entrevue avec Le Devoir. On n’a pas été mis au courant de cette convocation-là avant ce matin. Québec mérite mieux est un mouvement citoyen apolitique, qui n’est associé à aucun parti politique. »

« Je ne suis pas responsable de ses convocations. Nous autres, on est ouverts à tous les partis politiques. On n’a pas d’allégeance », a-t-il ajouté.

« Vision commune »

Mis devant cette contradiction, mercredi, Éric Duhaime s’est justifié en disant qu’il avait bel et bien rencontré l’avocat de Québec mérite mieux, Guy Bertrand, plus tôt dans la journée. « Ils [les membres du groupe] ne voulaient pas réagir parce qu’ils voulaient attendre de voir le jugement de la Cour avant », a-t-il assuré.

« On partage une vision commune. Eux ont une job à faire, c’est [sur le plan juridique]. Nous, on a une job à faire, c’est [sur le plan] politique, a-t-il enchaîné, en direct d’un pub de la Haute-Ville de Québec. Aujourd’hui, on veut se joindre à ceux qui ont choisi la voie [de la justice]. »

M. Duhaime assure que son parti n’a pas contribué financièrement à la campagne judiciaire de Québec mérite mieux. Il versera 100 $ en son nom personnel, et invite tous les opposants au projet à le faire. Il soulève que « le Parti conservateur est le seul parti qui s’oppose au projet de tramway ».

Québec mérite mieux n’invitera pas les résidents de Québec à voter pour un parti ou un autre aux prochaines élections en raison de leur position sur le réseau structurant. « On n’est pas là-dedans du tout », a dit Donald Charette à l’autre bout du fil.

Éric Duhaime maintient que son parti est le « dernier recours politique » des opposants au projet de tramway. Il presse les électeurs de Québec de se tourner vers lui afin de bloquer le projet. « Tous les gens de la grande région de Québec, vous avez le potentiel d’aider de deux façons. D’abord en appuyant le Parti conservateur. Puis, on peut contribuer à Québec mérite mieux », a-t-il affirmé.

Le juge Clément Samson, de la Cour supérieure du Québec, doit rendre jeudi matin sa décision quant à l’injonction demandée par Québec mérite mieux.