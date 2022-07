Le prolongement de l’A-25 engendrerait d’importantes pertes pour les milieux naturels

Le prolongement de l’autoroute 25 jusqu’à Sainte-Julienne entraînera des pertes « de biodiversité à l’échelle locale et régionale » en traversant de bout en bout une forêt qualifiée d’« exceptionnelle ». Québec souhaite tout de même aller de l’avant avec le projet.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a publié mercredi l’avis de projet devant mener à la construction d’une « route nationale » de quatre voies entre Saint-Esprit et Sainte-Julienne, dans Lanaudière. Québec prévoit un tracé ponctué de carrefours à niveau, long de 9,2 kilomètres et large de 90 mètres.

Or, pour relier les deux villages, le gouvernement de François Legault désire faire passer la route à travers un espace forestier dit « exceptionnel » nommé Saint-Esprit de Montcalm, à la limite de Saint-Esprit et de Saint-Alexis. « Ce peuplement constitue une forêt rare, ainsi qu’une forêt refuge d’espèces menacées ou vulnérables qui sera traversée par l’emprise de la route nationale », soulève le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) dans une première note acheminée au MTQ.

Le boisé abrite sept espèces d’arbres dites « d’intérêt ». « Le déboisement de l’emprise à l’intérieur d’un écosystème forestier exceptionnel dans lequel se trouvent plusieurs espèces à statut constitue un enjeu de perte de biodiversité à l’échelle locale et régionale », écrit le MELCC.

Il est par ailleurs prévu dans l’avis de projet initial que l’autoroute empiète sur un deuxième boisé, plus au nord, lequel pourrait perdre « plusieurs centaines de plants d’ail des bois, […] au-delà 100 000 individus de la cardamine découpée et […] plus de 880 arbres à statut précaire de conservation ». Près de vingt cours d’eau seraient aussi traversés par le tronçon d’asphalte.

Le prolongement de l’A-25 bénéficiera de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, adoptée en 2020 à l’Assemblée nationale. Celle-ci réduit notamment le délai applicable entre le dépôt d’une étude d’impact environnemental et le moment où le Conseil des ministres peut donner son feu vert au projet. Elle élimine aussi la période d’information prévue au processus d’audiences publiques.