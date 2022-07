Le réseau des CHSLD se dit «prêt à faire face aux canicules»

Le réseau est « prêt à faire face aux canicules de l’été 2022 », affirment le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le cabinet de la ministre Marguerite Blais, tandis que des voix réclament que chaque chambre des centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) soit climatisée et menacent de poursuite des gestionnaires si la situation le justifie.

En début de semaine, l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) critiquait le fait que de nombreuses chambres ne sont toujours pas climatisées et rappelait que les vagues de chaleur peuvent causer des problèmes de santé chez les personnes âgées.

Le MSSS réplique que les enveloppes budgétaires accordées entre 2021 et 2023 pour des rénovations mineures — y compris la climatisation — dans son réseau totalisent plus d’un milliard de dollars, dont au moins 340 millions sont destinés aux CHSLD. Les établissements publics ont dépensé 36 millions de dollars au cours des dernières années pour des rénovations fonctionnelles mineures et pour améliorer les installations afin de faire face aux canicules, ajoute le cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

Marguerite Blais a déposé un plan en 2020 pour climatiser les CHSLD et « a considérablement augmenté les budgets, avec comme résultat plus de zones refuges climatisées et plus de chambres climatisées », a déclaré son cabinet par courriel.

Le MSSS insiste sur le fait que tout résident de CHSLD peut demander l’installation gratuite d’un climatiseur. Certains établissements rapportent toutefois que le réseau électrique ne le permet pas toujours, ou que des résidents n’en veulent tout simplement pas.

« De la bouillie pour les chats »

« De la bouillie pour les chats », réplique Paul Brunet, président-directeur général du Conseil pour la protection des malades (CPM).

« Quand il fait froid l’hiver, est-ce qu’il faut aller demander de se faire installer du chauffage ? lance-t-il. Ça ne tient pas la route. » Il accuse des gestionnaires de n’avoir toujours pas appliqué les directives « pourtant claires » de Québec et de ne pas agir malgré les budgets alloués. Il promet de les surveiller de très près, voire de les « poursuivre personnellement » si la situation le justifie.

Les chambres trop chaudes relèvent de la maltraitance, dit Paul Brunet. Il souligne qu’une loi adoptée en avril dernier sous l’impulsion de Marguerite Blais prévoit qu’une personne maltraitante ou qui tolère la maltraitance envers des aînés est passible de sanctions pénales et d’amendes élevées.

« Nous sommes d’avis que de négliger, d’omettre ou de refuser d’aller voir un résident pour lui fournir la climatisation ou la ventilation dont il a besoin n’est pas acceptable. Il faut sortir du bureau et aller leur demander à eux », les aînés, lance Paul Brunet.

« Nous avons un outil de plus avec la loi. Désormais, nous allons accumuler une preuve sur la chaleur accablante avec les degrés de chaleur en cause dans la chambre pour quelques jours, et avec des témoins. À la preuve s’ajouteront les demandes pour avoir la climatisation ou la ventilation, ajoute-t-il. Nous allons dire aux usagers d’appeler la police. Avant, il n’y avait pas d’infraction. Maintenant, il y en a une. »

De son côté, le MSSS indique que « la priorité est le confort du résident » et que « le réseau est prêt à faire face aux canicules de l’été 2022 ». « Plusieurs moyens peuvent être pris pour assurer le confort », écrit Marie-Claude Lacasse, coordonnatrice aux relations avec les médias. Cela comprend la climatisation des chambres par un système central ou un climatiseur à la fenêtre, ainsi que la climatisation des espaces communs, comme les corridors, « avec comme conséquence une température acceptable à l’intérieur de la chambre ».

La totalité des CISSS et des CIUSSS ont mis en place des « zones refuges climatisées » dans tous leurs CHSLD, sans exception, ajoute-t-on.