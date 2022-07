La CAQ se défend d’avoir «profité» de la dame de sa publicité

La Coalition avenir Québec (CAQ) assure ne jamais avoir eu « l’intention de profiter » d’une dame apparaissant dans l’une de ses publicités électorales, contrairement à ce qu’a affirmé sa fille dans une lettre ouverte, parue dans Le Devoir, critiquant la somme accordée à sa mère.

En lisant la lettre signée par Chantal Landry, la fille de la dame apparaissant dans la publicité, la formation politique a été « surprise et peinée », a écrit lundi Brigitte Legault, directrice générale de la CAQ, sur Facebook. « Jusqu’à la publication de sa lettre ouverte [le week-end dernier], Mme Landry n’a jamais tenté de nous joindre afin de nous faire part de son point de vue », dit-elle.

Depuis la parution de la lettre, « nous avons en effet tenté de joindre la dame [de la publicité] en question », précise Mme Legault. Cette dernière assure que si la résidente de la Mauricie « manifeste un inconfort quelconque », le parti trouvera une solution « satisfaisante pour elle et sa famille ».

Dans sa lettre ouverte, Mme Landry jugeait que la somme de 250 $ offerte à sa mère âgée de près de 80 ans était « dérisoire ». Il s’agit d’une publicité et non d’un simple vox pop, « contrairement aux apparences », fait-elle valoir. « Je comprends qu’il n’est pas éthique de payer quelqu’un pour ses opinions politiques, mais il est tout aussi immoral de profiter d’une femme âgée à revenu modeste », a-t-elle déploré.

Bien que la dame ait d’abord refusé toute somme d’argent, l’équipe de production « a cependant insisté pour lui verser un montant symbolique de 250 $ pour chaque vidéo qui serait éventuellement diffusée », fait valoir Mme Legault. « Elle a finalement accepté et aura reçu 500 $ en tout. »

Dans la publicité en question, la dame fait part de son appréciation du premier ministre François Legault. La vidéo a fait l’objet de parodies de la part d’humoristes et a généré de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

Un vox pop en 2018

Brigitte Legault explique qu’un premier entretien a été fait avec la dame en question lors d’un vox pop en 2018 à Shawinigan. Il a ensuite été utilisé dans la campagne publicitaire de la formation caquiste aux dernières élections. Il n’y avait alors « aucun script » et une somme symbolique de 100 $ avait été offerte aux personnes ayant figuré dans les publicités de la CAQ, souligne-t-elle.

Cette année, une entreprise spécialisée dans la production de matériel visuel mandatée par le parti politique a à nouveau contacté la dame. À la fin mai, une équipe s’est déplacée chez elle pour réaliser un entretien qui a duré plus d’une heure.

La directrice générale de la CAQ dit avoir fait appel à cette dame à nouveau en 2022, en raison de « sa verve peu commune, de son expressivité et de sa gentillesse ». « Il a toujours été clair que l’entretien serait utilisé en publicité », soutient Mme Legault.

Brigitte Legault souligne aussi que la publicité en question a été entièrement payée par la Coalition avenir Québec, « sans aucun lien avec le gouvernement », précise-t-elle.

Avec Zacharie Goudreault et François Carabin