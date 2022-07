La caquiste Nadine Girault dit non à un deuxième mandat

La ministre québécoise des Relations internationales, Nadine Girault, quitte la vie politique après un mandat. Des problèmes de santé la poussent aussi à délaisser ses fonctions d’ici les élections.

C’est ce qu’a annoncé la Coalition avenir Québec dans deux communiqués de presse distincts mardi après-midi.

« Sur recommandation de son médecin », Nadine Girault passera temporairement le flambeau des Relations internationales à la ministre Andrée Laforest. Elle ne sollicitera pas non plus de second mandat dans la circonscription de Bertrand lors des élections générales de cet automne. « Je suis comblée d’avoir passé ces quatre années avec vous », a écrit la principale intéressée sur Twitter.

La ministre avait laissé planer le doute sur son avenir politique ces derniers mois, sans rien dévoiler. Elle ne détenait déjà plus le portefeuille de l’Immigration que lui avait confié le premier ministre François Legault de 2020 à 2021 ; c’est le ministre Jean Boulet qui y a pris sa place à temps plein en novembre dernier.

Le mandat de Nadine Girault à la CAQ a été parsemé de problèmes de santé. Elle a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2019, puis, l’an dernier, elle a dû composer avec des maux de dos qui l’ont mise sur la touche pendant plusieurs mois. Elle a cependant conservé le poste de ministre des Relations internationales et de la Francophonie qui lui avait été offert au début du mandat caquiste en 2018.

En 2020, elle a coprésidé, avec le ministre Lionel Carmant, le Groupe d’action contre le racisme, qui a fait 25 recommandations afin de lutter contre la discrimination basée sur la race.

Élue il y a quatre ans par plus de 6000 voix d’avance dans sa circon-scription des Laurentides, Mme Girault avait auparavant occupé plusieurs postes de haut rang dans de grandes banques canadiennes, au Fonds de solidarité FTQ et au Service de police de la Ville de Montréal.

« Nadine est une femme passionnée, prête à tout pour le Québec », a soutenu mardi le premier ministre François Legault dans une déclaration publique. « Le virage économique qu’elle a piloté dans les délégations du Québec à l’international en est un bon exemple. »

Jusqu’ici, la quasi-totalité des députés caquistes qui ont annoncé ne pas se représenter en octobre sont des femmes. Parmi elles, trois ministres : Nadine Girault ; la responsable des Aînés, Marguerite Blais ; et la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann.