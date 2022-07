Jolin-Barrette choqué par l’absolution d’un agresseur sexuel

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a été choqué par une décision de la Cour du Québec accordant une absolution conditionnelle à un agresseur sexuel.

Le ministre a commenté mercredi la sentence retenue par le tribunal, que le Directeur des poursuites criminelles et pénales contestera (DPCP).

« J’ai été profondément choqué par la décision sur sentence qui a été rendue, a-t-il dit avant une réunion du conseil des ministres. Le DPCP, avec qui je me suis entretenu, a décidé de porter la décision en appel et la Cour d’appel pourra se prononcer relativement à ce jugement. »

M. Jolin-Barrette a insisté sur l’importance de rétablir la confiance des victimes d’agressions sexuelles envers le système judiciaire.

« Je suis solidaire des personnes victimes et je leur dis qu’on est en train de transformer le système de justice, on est en train de le moderniser, de l’adapter et de placer les personnes victimes au centre du processus judiciaire », a ajouté le ministre. Il a d’ailleurs annoncé le déploiement du projet pilote de tribunaux spécialisés en matière de violences sexuelles et conjugales, déjà en cours dans plusieurs districts judiciaires au Québec, à Montmagny.

Plus de détails suivront.