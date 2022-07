Les émissions d’arsenic de la fonderie Horne ne sont « pas tolérables », dit le Dr Boileau

La multinationale Glencore compte 20 lobbyistes inscrits au registre québécois. L’un des mandats de ces représentants vise notamment à obtenir une aide financière de la part du gouvernement pour épauler l’entreprise dans la modernisation de sa fonderie.



Dans un courriel au Devoir, Glencore explique que des discussions sont en cours avec Québec pour mettre en place une « entente-cadre » concernant la modernisation des infrastructures. « Cependant, il est trop tôt à ce stade-ci pour parler d’une éventuelle participation financière », spécifie l’entreprise. Elle ne précise pas si des subventions publiques sont essentielles pour mener à terme la modernisation visant à « réduire au plus bas taux possible » les émissions de la fonderie vieille de 95 ans.



Par ailleurs, selon ses mandats de lobbying, Glencore souhaite être un partenaire de la « transition énergétique » du Québec. Au Devoir, elle souligne l’importance de la fonderie de cuivre de Rouyn-Noranda — la seule au Canada — pour la filière locale de batteries et, plus généralement, pour la transition énergétique. « Nos activités de transformation du cuivre et de recyclage des métaux issus d’appareils électroniques désuets – comme le cuivre, l’or, l’argent, le platine et le palladium – permettront d’assurer un approvisionnement local et plus sûr de matériaux essentiels à la réalisation de cette transition », énonce Glencore.