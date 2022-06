L’aide aux sinistrés de La Baie sera bonifiée

Un montant allant jusqu’à 375 000 $ sera offert aux sinistrés qui devront dire adieu à leurs maisons situées à La Baie, à Saguenay, a annoncé le premier ministre François Legault, mercredi, de passage sur les lieux. Une annonce qui met « un petit pansement sur le bobo », selon des Baieriverains évacués.

« Sur les 76 résidences qui ont été évacuées, il y en a cinq, malheureusement, qui ne pourront pas être sauvées », a dit M. Legault, aux abords de la zone évacuée en raison du risque de glissement de terrain. Quatre autres maisons pourraient aussi être démolies, a ajouté le premier ministre.

« On va s’occuper de vous, au moins de la partie financière », a assuré M. Legault, en s’adressant aux citoyens, sous un ciel gris. D’abord fixée à 260 000 $, la somme maximale offerte à ceux qui ne pourront pas retourner chez eux sera désormais de 375 000 $. La valeur de remplacement des meubles sera aussi remboursée, a précisé le premier ministre.

En ce qui concerne les 67 résidences qui seront préservées, les Baieriverains pourront y retourner d’ici deux à quatre mois, soit la durée estimée des travaux de stabilisation du secteur. « Ça va être une période dure » pour les personnes évacuées, a admis M. Legault, aux côtés de la mairesse Julie Dufour et de la ministre de l’Habitation et responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest.

L’aide de 20 $ par jour offerte aux sinistrés sera doublée, a annoncé François Legault. Des sinistrés se trouvent présentement dans leur résidence secondaire, dans leur camping, dans un logement de l’Office municipal d’habitation, dans un logement d’un propriétaire privé ou à l’hôtel. « On pense que d’ici vendredi tout le monde devrait avoir un logement », a indiqué le premier ministre.

En tout, plus de 190 personnes ont dû quitter le secteur de La Baie, en raison du risque imminent de glissement de terrain. Une première maison a été emportée le 13 juin dernier.

« C’est très dur »

Pour Marius Harvey, un résident qui a dû évacuer sa maison à la fin avril, le passage du premier ministre met « un petit pansement sur le bobo ». « Mais c’est très dur », murmure l’homme de 74 ans au Devoir, les larmes aux yeux. « Je n’ai rien récupéré, je n’ai rien sorti, zéro, dit le Baieriverain, qui habitait sa demeure depuis 48 ans. J’ai mon linge et mes médicaments ».

À quelques pas de là, Alain Larouche et Dominique Simard, deux sinistrés, se réjouissent de l’annonce faite par M. Legault. « On le disait que ce n’était pas assez les montants, dit Mme Simard, après avoir pris une photo en compagnie du premier ministre. Mais vraiment, moi je trouve qu’il a répondu. »

L’évacuation de samedi dernier a été « un enfer », raconte Dominique Simard. « J’étais un peu sans connaissance », poursuit M. Larouche. L’homme de 61 ans déplore le fait d’avoir appris qu’il devait quitter sa maison par l’entremise des réseaux sociaux, et non par la Ville.

Le couple loge à l’auberge, avec leur chat, en attendant de pouvoir emménager dans un logement temporaire. Mme Simard a espoir de retourner chez elle, où elle vit depuis une douzaine d’années avec son conjoint. Mais elle se désole de devoir attendre de deux à quatre mois. « C’est plate », lance la femme de 64 ans, en secouant la tête. « On n’a rien eu, mais c’est plus pour le moral que c’est dur », poursuit-elle.

Alain Larouche raconte qu’il a dû laisser ses poissons d’aquarium derrière lui, en quittant sa maison. « C’est sûr qu’ils vont mourir », dit-il. Sans compter les plantes qui vont faner, ajoute Mme Simard. « Ce sont des choses simples, mais on pense à tout le temps et l’argent qu’on a mis », illustre-t-elle.