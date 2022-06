Les chercheurs publics auront accès à plus de données sur les Québécois

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) permettra aux chercheurs publics d’avoir un accès élargi aux données administratives des Québécois, a annoncé lundi le ministre des Finances, Eric Girard.

Ces informations, dépersonnalisées, seront disponibles afin de permettre des analyses croisées qui offriront un portrait plus précis pour l’élaboration de politiques publiques, a déclaré M. Girard, lors de l’annonce à Montréal.

L’ISQ servira de guichet aux chercheurs pour obtenir les données de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), du ministère de la Santé et des services sociaux, du ministère de l’Éducation et du ministère de l’Enseignement supérieur.

Dans un deuxième temps, s’ajouteront celles de Revenu Québec, du ministère du Travail, de l’Emploi et de la solidarité sociale et du ministère de l’Immigration. M. Girard s’attend à des retombées importantes qui serviront au gouvernement.

« Nos chercheurs vont nous faire découvrir toutes sortes de choses qu’on ne sait pas aujourd’hui », a-t-il affirmé.

L’ISQ avait déjà reçu en 2019 le mandat de faciliter l’accès aux données administratives à des fins de recherches scientifiques et non commerciales. L’annonce de lundi augmente les responsabilités de l’ISQ.

Présent à l’annonce, le ministre de la Santé Christian Dubé a pour sa part déclaré que l’élargissement de l’accès aux données servira à mieux comprendre la demande en matière de soins de santé.

« Ce qui se mesure s’améliore », a-t-il plaidé.

Selon le ministre, les résultats des recherches qui pourront être faites serviront aussi à améliorer la prévention en santé.

« En santé on est très bons pour comprendre l’offre, mais on comprend très mal la demande », a-t-il dit.

M. Dubé a rappelé que parallèlement, le projet de loi 19 sur l’accès aux données cliniques, mort au feuilleton avec la fin de la législature, est complémentaire avec l’élargissement annoncé à des fins scientifiques.

« On va y revenir, a-t-il dit. Le projet de loi 19 travaille beaucoup plus avec les données de gestion en santé qui ne sont pas du tout ce dont on parle ici. »

