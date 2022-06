Un plan de 141 millions pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a dévoilé vendredi un investissement de 141 millions de dollars sur cinq ans, destiné notamment à préserver et à promouvoir les cultures et les langues autochtones.

Le plan d’action social « est le résultat d’une tournée des 55 communautés que j’ai fait récemment », a expliqué Ian Lafrenière, en point de presse à Montréal. En plus des « besoins de logement criants », le ministre a soulevé des enjeux concernant la langue et la culture. « Je voyais qu’il y avait un besoin d’agir de façon plus costaude un peu dans ce dossier-là », a-t-il expliqué. Pour ce faire, l’aide accordée aux médias autochtones sera bonifiée.

En plus de la langue et de la culture, le plan s’attarde aussi aux enjeux et défis des femmes autochtones. L’une des mesures vise à fournir une aide financière d’urgence pour les victimes de violence. Une ligne d’écoute, de clavardage et de référencement propre aux Premières Nations et aux communautés inuites sera aussi mise sur pied.

Parmi les autres thèmes du plan, on retrouve le développement global de l’enfant et des familles, les conditions socio-économiques et l’inclusion sociale, la santé et le mieux-être, ainsi que la justice et la sécurité publique.

Loi 96 : un politique de « main tendue »

En ce qui concerne la loi 96, le ministre Lafrenière a affirmé travailler avec les communautés afin de « trouver des solutions ». L’élu dit préconiser une politique « de main tendue » en qui concerne les inquiétudes soulevées par l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) par rapport à la réforme caquiste de la Charte de la langue française.

La semaine dernière, Ghislain Picard, chef de l’APNQL, a affirmé que le bilan des quatre années au pouvoir de la Coalition avenir Québec (CAQ) était « historiquement décevant ». Il reproche notamment au gouvernement le refus de reconnaître le racisme systémique et l’abandon de l’inclusion de la notion de sécurisation culturelle dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Questionné au sujet de l’absence de M. Picard lors du dévoilement du plan, le ministre Lafrenière a rétorqué qu’il se trouvait au lancement du festival Kwe ! À la rencontre des peuples autochtones, à Québec. Des consultations ont eu lieu avec l’APNQL, a assuré l’élu.

Plus de détails suivront.