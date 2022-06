Québec devrait favoriser une «gestion de proximité» en santé, préconise un rapport

Le gouvernement devrait favoriser une gestion de proximité dans le réseau de la santé et créer une nouvelle instance pour améliorer la coordination, recommande la sous-ministre de la Santé et des Services sociaux Dominique Savoie. Le ministre Christian Dubé s’est engagé mercredi à mettre en place toutes les recommandations du rapport.

Lors du dévoilement du plan santé à la fin mars, M. Dubé avait demandé à Dominique Savoie de réaliser un « diagnostic de la gestion [du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)] basé sur ce qu’on avait vécu ensemble au cours des deux dernières années », a expliqué le ministre, en point de presse.

Le rapport indique que la pandémie a révélé « certaines lacunes » du réseau de la santé, même si certains enjeux étaient présents avant. Des difficultés existaient déjà en matière « d’accès aux soins de santé et de pénurie de main-d’œuvre dans un contexte de vieillissement de la population, d’accroissement des besoins, d’une vétusté des systèmes d’information et d’accès difficile aux données », peut-on lire dans le document.

Le rapport Savoie recommande ainsi une décentralisation du réseau de la santé. À cet effet, Christian Dubé a annoncé « l’ajout de centaines de cadres intermédiaires qui seront sur le terrain en soutien au personnel dans les services directs à la population dans les diverses régions ». Cette mesure sera accompagnée d’un budget récurrent de 40 millions de dollars.

Le gouvernement devrait aussi mettre sur pied « une instance formelle de coordination et de supervision pour optimiser l’accès aux soins de santé et aux services sociaux et en améliorer la fluidité », selon le rapport. Au sujet de la mise en place de cette entité, le ministre Dubé a dit devoir « prendre un peu de recul parce qu’il y a des implications ». « C’est à ma formation politique de revenir avec des recommandations claires là-dessus », a-t-il affirmé.

L’une des recommandations du rapport est de mieux départager le rôle du ministère de la Santé et des Services sociaux de celui des établissements. À l’heure actuelle, il y a une confusion à cet effet, a admis le ministre Dubé. Le MSSS « est là pour mettre les grandes orientations stratégiques, les objectifs, mais le réseau lui est là pour opérer », a-t-il dit.

Il est nécessaire d’être davantage à l’écoute des employés du réseau de la santé, ainsi que des patients, souligne aussi Dominique Savoie.

Plus de détails suivront.